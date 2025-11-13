El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ignacio Pérez

La Federación pone el Portu-Alavés casi a la misma hora que el Athletic-Real Madrid

Los aficionados que compartan colores gualdinegros y rojiblancos tendrán que decantarse por uno de los dos partidos o llegar tarde al duelo copero de La Florida

Alain Mateos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:13

La Federación española de fútbol (RFEF) dio anoche a conocer los horarios de la segunda eliminatoria de Copa y ya hay polémica a la vista. El Portugalete-Alavés, que se disputará en La Florida, se celebrará el miércoles 3 de diciembre a las 21 horas, justo pocos minutos después de la conclusión del Athletic-Real Madrid en San Mamés.

La cercanía de ambos horarios genera un problema para los aficionados vizcaínos que comparten los colores gualdinegros, del Portu, y rojiblancos, del Athletic. Estas personas tendrán que decidir si renuncian a uno de los partidos o llegan tarde al duelo copero de La Florida.

LaLiga fue el primer organismo que dio a conocer el horario del Athletic-Real Madrid, el partido de la jornada 19 que se adelanta a comienzos de diciembre con motivo de la celebración de la Supercopa ese fin de semana. La patronal lo comunicó el 29 de octubre. Por lo que la Federación y las televisiones, que también tienen mucho peso a la hora de decidir las fechas y horarios de los partidos, al parecer, no han tenido en cuenta esta circunstancia.

