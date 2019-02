Semifinales I Ida Valverde: «Pensé que lo mejor era que Messi entrara en la segunda parte» Ernesto Valverde, durante el partido ante el Madrid. / AFP «Hemos tenido problemas en la salida de juego que hay que mejorar», reconoce el técnico azulgrana P. RÍOS Barcelona Miércoles, 6 febrero 2019, 23:51

Ernesto Valverde explicó su plan para afrontar el clásico después de las molestias que sufría Messi tras el golpe recibido durante el partido liguero ante el Valencia. «Saqué a Messi en la segunda parte porque las decisiones las tienes que tomar en función de lo que piensas que es lo mejor para el equipo y el jugador. He pensado que lo mejor era que entrase durante el segundo tiempo. Lo hablé con él y ya está. Cuando ha salido ha podido ser decisivo. Sabemos el peligro que lleva. El domingo si está bien jugará, y si no está bien no jugará», aseguró el técnico azulgrana.

El entrenador del Barça no ocultó los errores de su equipo, sobre todo durante el primer tiempo. «Lo que queremos siempre es mejorar, y hemos tenido problemas en la salida de juego que hay que revisar. Un gol te pueden hacer, porque es un equipo buenísimo, pero luego hemos generado ocasiones para empatar y lo hemos conseguido», reconoció. «Ha habido fases y momentos diferentes en el partido. En algunas hemos dominado más nosotros, pero en el comienzo sobre todo han sido ellos. Es una cuestión de acierto, pero ha sido lo que esperábamos. Ha sido un partido duro y un buen clásico», apuntó Valverde, que insistió en que el Barcelona «tuvo pérdidas en propio campo y el Madrid nos pudo desequilibrar».

Respecto a Malcom, el autor del gol del empate, Valverde se mostró «satisfecho» con el rendimiento del brasileño. «Nos ha ayudamos mucho y esperamos que nos ayude todavía más», apuntó el técnico culé.

Por su parte, Sergio Busquets valoró como justo el resultado en un partido de poder a poder. «Se han adelantado en una jugada en la que por un pase no nos hemos quedado mano a mano, pero los clásicos son así. Ha sido un partido igualado y en cuento a ocasiones y control de juego creo que el resultado es justo», señaló el centrocampista culé.

«La eliminatoria está al 50%. Quedan muchos días y hay que ver cómo llegan los equipos y los jugadores con los que pueden contar para la vuelta», afirmó sobre el favoritismo tras el primer envite de la eliminatoria.