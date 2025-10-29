En directo, Portugalete-Valladolid
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la primera ronda de la Copa del Rey
Peru Olazabal
Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:27
45'
Buena primera parte del Portugalete
El Portugalete ha sido capaz de imponer un ritmo muy serio al partido cuando tenía balón, ser agresivo en la presión y contundente en defensa para igualar a todo un Valladolid en la primera parte. Gran actuación de los jarrilleros. El partido se va al descanso.
45'
¡CERCA DE MARCAR EL VALLADOLID!
Un nuevo balón a la espalda vuelve a hacer sufrir al Portugalete. Estuvo a punto de marcar Chuki si no llega a ser porque Iñaki Recio se metió en el camino y rechazó el disparo del extremo.
44'
¡GORKA CRESPO INTENTA PONER POR DELANTE AL PORTUGALETE!
Disparo cruzado de Gorka Crespo que obliga a estirarse a Aceves, quien atrapó sin demasiados problemas.
42'
Tarjeta amarilla a Oier del Cura
El árbitro saca tarjeta amarilla a Oier del Cura por alguna protesta o alguna falta previa porque el balón no pasó ni cerca del defensor central.
37'
Ahora ve la amarilla Pedro Belar
Pedro Belar corta un contraataque después de una buena jugada asociativa del Portugalete. Ve la tarjeta amarilla el extremo de los portugalujos.
33'
Tarjeta amarilla a Alani
Falta en campo propio de Alani que le cuesta la primera cartulina amarilla del partido.
29'
Lo vuelve a intentar Marcos André
El propio Marcos André remata de cabeza el córner por encima del travesaño.
29'
¡¡¡PARADÓN DE IBÓN GONZÁLEZ!!!
Marcos André recibe un balón largo a la espalda de la defensa, trata de picársela por encima a Ibon González, pero el guardameta del Portugalete vuela para sacarla de puños y enviarla a córner.
25'
Vuelve a apretar el Portugalete. Yeray Cuello intentaba un disparo desde la frontal del área, pero rebota en el defensor que tiene justo delante.
tiempo. 21'
Ahora primer saque de esquina favorable al Valladolid después de un despeje defectuoso de los portugalujos.
19'
Segundo córner que genera el Portugalete, con mucha mordiente cuando tiene la pelota.
17'
El Valladolid ahora controlando la situación. Mueve la pelota con mucha pelota, dispone de la posesión , pero no genera peligro.
14
Primer intento del Valladolid. Tímido disparo de Trilli que atrapa sin problemas Ibón González. La ocasión más clara sigue siendo la de Gorka Tapiador, aunque ninguno de los equipos se ha visto en verdadero peligro por ahora.
12'
Gran comienzo del Portugalete
El arréon inicial del Portugalete es muy esperanzador. Los jarrilleros han comenzado el encuentro con gran intensidad, tienen una marcha más con el Valladolid y, por el momento, está generando más peligro. Veremos si le puede dar continuidad al ritmo frenético que está imponiendo en este arranque.
8'
Marcos André comete falta sobre Iñaki Recio y todo el Portugalete se mete en el área contraria. Sin embargo, el Valladolid despeja sin pasar apuros.
6'
El primer córner del partido lo genera el Portugalete. Gorka Tapiador intentaba marcar con un tiro lejano a la salida del mismo. La Florida se viene arriba.
3'
Ha salido el Real Valladolid dominando la posesión de balón ante un Portugalete muy agresivo en la presión. Se nota la ilusión que genera la Copa del Rey entre los portugalujos, que están muy fuertes en cada balón dividido e incomodando en la salida de balón de los pucelanos.
1' 1'
¡COMIENZA EL PARTIDO EN LA FLORIDA!
¡Rueda el balón en La Florida! El Portugalete sueña con dar la campanada y pasar de ronda dejando en el camino a un equipo tres categorías superior, que el curso pasado militaba en Primera División.
20:10
Saltan los jugadores al verde de La Florida. Gran empuje desde unas gradas que están repletas de gente. No cabe nadie más.
20:08
La Florida a rebosar...cánticos desde las gradas. Gran ambiente antes de que salten los jugadores al campo para disputar el partido de Copa del Rey entre el Portugalete y el Real Valladolid.
19:46
ONCES CON MUCHOS CAMBIOS
El Portugalete realiza cuatro modificaciones en el once inicial. Repiten el portero Ibón González, los defensores Gonzalo Alfaro, Ander González, Gorka Tapiador e Iñaki Recio, el centrocampista Yeray Cuello y el atacante Gorka Crespo, que fue expulsado el domingo ante la Real Sociedad C. Egoitz Bilbao sale con: Ibon González; Alfaro, Ander González, Del Cura, Tapiador, Recio; Quintana, Cuello; Belar, Xabi Gómez y Crespo.
Mientras, en el Real Valladolid solo repiten dos futbolistas respecto a su último empate frente al Deportivo de la Coruña: David Torres y Marcos André, quien también fue expulsado. El uruguayo Guillermo Almada alinea a: Aceves; Trilli, Javi Sánchez, Torres, Hugo San; Chuki, Alani, Lachuer, Moreno; Chuki; Delgado y Marcos André.
19:23
EL PARTIDO SE RETRASA 15 MINUTOS
El partido de Copa del Rey entre el Portugalete y el Real Valladolid se retrasa quince minutos por problemas de tráfico, que han hecho que los pucelanos llegaran tarde a La Florida. El encuentro comenzará a las 20:15 horas.
