En directo, Portugalete-Valladolid

19:46

ONCES CON MUCHOS CAMBIOS

El Portugalete realiza cuatro modificaciones en el once inicial. Repiten el portero Ibón González, los defensores Gonzalo Alfaro, Ander González, Gorka Tapiador e Iñaki Recio, el centrocampista Yeray Cuello y el atacante Gorka Crespo, que fue expulsado el domingo ante la Real Sociedad C. Egoitz Bilbao sale con: Ibon González; Alfaro, Ander González, Del Cura, Tapiador, Recio; Quintana, Cuello; Belar, Xabi Gómez y Crespo.

Mientras, en el Real Valladolid solo repiten dos futbolistas respecto a su último empate frente al Deportivo de la Coruña: David Torres y Marcos André, quien también fue expulsado. El uruguayo Guillermo Almada alinea a: Aceves; Trilli, Javi Sánchez, Torres, Hugo San; Chuki, Alani, Lachuer, Moreno; Chuki; Delgado y Marcos André.