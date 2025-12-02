El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Solucionada la avería que ha provocado retrasos en el metro en dirección Plentzia y Kabiezes

Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 4 M02/12 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Escudo Portugalete

Portugalete

19:00h.

0

-

2

Alavés

Escudo Deportivo Alavés

Min. 78

  • Carlos Vicente (2')

[ALTERNATIVE TEXT]

PGL

[ALTERNATIVE TEXT]

ALA

Gol! Min 2'

Gol de Carlos Vicente

Tarjeta amarilla Min 20'

Jon Guridi ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 32'

Mariano ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 72'

Youssef Enríquez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

En directo, Portugalete-Alavés

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la segunda ronda de la Copa del Rey

Minuto a minuto

Fernando Romero

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:18

78'

Y otro córner más para el Portugalete

Icono 77'

Dos sustituciones más en el Portu

Han entrado Andoni Pérez y Martín

75'

Pelota al primer palo... queda muerto por ahí... y lo termina despejando la zaga albiazul tras varios rechaces!!!

Icono 75'

Va con todo el Portugalete... que busca un gol que le meta en el partido

74'

Juegan en corto... hasta la banda derecha... el centro de Alfaro... despeja Benavidez a córner!!!!

74'

Y otra falta más para el Portu. A ver si esta vez pueden ser más precisos...

73'

Nueva oportunidad en la estrategia... aunque esta vez el centro se queda cortísimo

Icono 73'

Amonestado Youssef por una falta en banda

72'

Minuto 72, Portugalete 0-2 Alavés. Tapi en propia puerta.

71'

Qué mala suerte para el Portu... Toni Martínez se aprovecha del error de Recio para centrar, la pelota rebota en el pie de Tapiador y acaba dentro de su propia portería.

Icono 71'

GOL DEL ALAVÉS!!!

70'

La jugada deja muchas, muchas dudas...

70'

Sigue atacando el Portu... vuelven a pedir penalti!!!!!!!!!!

El colegiado amonesta a Alex Pérez al entender que ha fingido!!!!!

69'

Jugada de pizarra... balón a la frontal para pegarle desde ahí... Crespo estrella el balón en la espalda de un defensa!!!

68'

Otra buena falta para el Portu, pegadita a la línea lateral del área.

67'

Mueve fichas Egoitz Bilbao. Dos cambios en el Portu.

Entran Álex y Lete por Xabi Gómez y Pedro Belar

65'

65'

Icono 62'

Llegan los primeros cambios del partido. Triple relevo en el Deportivo Alavés.

Entran Blanco, Pablo Ibáñez y Aitor Mañas

61'

Cuidado con la transición rápida de los gasteiztarras... otra vez bien frenada. El trabajo solidario que están haciendo los jugadores del Portu es encomiable.

59'

Juego parado. Está siendo atendido Youssef, que se ha pegado un costalazo tremendo, cayó de pleno con la espalda.

57'

Balón largo buscando sorprender a la defensa vitoriana... Youssef tapona y termina atrapando Raúl Fernández en su frontal.

57'

Coudet y Egoitz Bilbao tienen ya a muchos efectivos calentando... no tardarán en llegar los primeros cambios.

55'

Rapidísimo Tapiador para taponar a Mariano en punto de penalti!!!!!!!!! Una intervención para evitar lo que podía haber sido el segundo del Alavés.

54'

Lo intentaba ahora el Portu por el costado diestro... pero el centro demasiado forzado se perdió por línea de fondo.

52'

Mariano filtró al espacio, Toni Martínez se plantó en la frontal y le pegó desde ahí, pero respondió muy bien el meta de los jarrilleros.

52'

Buena parada de Ibon a Toni Martínez!!!!!!!!

51'

Como en la primera mitad, el Alavés es el que más posesión está amasando, pero sin llegar a incomodar demasiado. De momento, el Portugalete aguanta bien también en lo físico.

49'

Centro de Muñoz buscando el área portugaluja... hay mano de Mariano en el control

48'

Bloque medio para el Portu, muy ordenado, esperando en su parcela para tratar de recuperar y salir a la contra.

46'

Sale mandando el Portu... Pedro Belar buscando línea de fondo... aunque se le termina marchando la pelota. Reclamó falta por agarrón de Youssef, pero el asistente estaba al lado y dijo que no.

Icono 46'

EN MARCHA LA SEGUNDA MITAD EN LA FLORIDA!!!

Descanso

No parece haber cambios ni en Portu ni en Alavés...

Descanso

Vuelven ya los equipos al terreno de juego...

Descanso

Descanso

En directo, Portugalete-Alavés

El Portu ha ido creciendo en su juego con el paso de los minutos. (Foto: Mireya López)

Descanso

Buena primera parte de los jarrilleros, lastrados por el tempranero tanto de Carlos Vicente. Un error no forzado en línea defensiva permitió que el extremo anotara a los 3 minutos. Aunque los gualdinegros no han acusado en exceso el golpe y han ido de menos a más en su juego.

Descanso

PORTUGALETE 0 - 1 ALAVÉS

Icono Descanso

DESCANSO EN LA FLORIDA

45+2

Suena el pitido del colegiado...

45+2

Ojo, que puede salir a la contra el Alavés... pero repliegan bien los de Egoitz Bilbao.

45+1

El Portu está acabando bien esta primera mitad... buscando área con insistencia

45'

Se han añadido 2 minutos a este primer periodo

45'

Balón cerrado al primer palo... despeja Toni Martínez!!!

45'

El tiempo está ya cumplido... puede ser la última

44'

Buena falta a favor del Portu!!! Muy cerquita del banderín de córner... qué bueno sería empatar en este lance.

44'

A la carga el Alavés... casi siempre por esa banda derecha de Carlos Vicente... lo que se pita es falta de Guridi.

42'

Reclaman penalti los jugadores del Portu!!!! Cayó un jugador gualdinegro en el área, pero el colegiado dijo que no había nada. El posterior disparo desde la frontal lo atrapó Raúl Fernández.

41'

El centro buscando segundo palo... muy pasado... tanto que se acaba perdiendo por la banda contraria.

41'

Falta lateral a favor del Portu, cometida sobre Iñaki Recio. Oportunidad a balón parado para los de la margen izquierda.

Ver más

Alineación y estadísticas

5-4-1

Alineación

Andoni Pérez

Sustituto

Iñaki Recio

defensa

Alain Velarde

Sustituto

Eduardo Coudet

4-4-2

Alineación

Raúl Fernández

portero

Egoitz Muñoz

defensa

Carlos Protesoni

defensa

Moussa Diarra

defensa

Youssef Enríquez

defensa

Carlos Vicente

centrocampista

Pablo Ibáñez

Sustituto

Antonio Blanco

Sustituto

Carles Aleñá

centrocampista

Toni Martínez

Delantero

Aitor Mañas

Sustituto

Estadísticas

35,7%

ALA

PGL

64,3%

ALA

ALA

0 Goles 2
1 Remates a puerta 4
5 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 5
15 Faltas cometidas 15

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Portugalete-Alavés