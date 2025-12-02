En directo, Portugalete-Alavés

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 4 M02/12 · Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz
Portugalete
19:00h.
0
-
2
Alavés
Min. 78
Carlos Vicente (2')
PGL
ALA
Gol! Min 2'
Gol de Carlos Vicente
Tarjeta amarilla Min 20'
Jon Guridi ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 32'
Mariano ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 72'
Youssef Enríquez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Fernando Romero
Martes, 2 de diciembre 2025, 18:18
78'
Y otro córner más para el Portugalete
77'
Dos sustituciones más en el Portu
Han entrado Andoni Pérez y Martín
Se han ido Tapi y Yeray
75'
Pelota al primer palo... queda muerto por ahí... y lo termina despejando la zaga albiazul tras varios rechaces!!!
75'
Va con todo el Portugalete... que busca un gol que le meta en el partido
74'
Juegan en corto... hasta la banda derecha... el centro de Alfaro... despeja Benavidez a córner!!!!
74'
Y otra falta más para el Portu. A ver si esta vez pueden ser más precisos...
73'
Nueva oportunidad en la estrategia... aunque esta vez el centro se queda cortísimo
73'
Amonestado Youssef por una falta en banda
72'
Minuto 72, Portugalete 0-2 Alavés. Tapi en propia puerta.
71'
Qué mala suerte para el Portu... Toni Martínez se aprovecha del error de Recio para centrar, la pelota rebota en el pie de Tapiador y acaba dentro de su propia portería.
71'
GOL DEL ALAVÉS!!!
70'
La jugada deja muchas, muchas dudas...
70'
Sigue atacando el Portu... vuelven a pedir penalti!!!!!!!!!!
El colegiado amonesta a Alex Pérez al entender que ha fingido!!!!!
69'
Jugada de pizarra... balón a la frontal para pegarle desde ahí... Crespo estrella el balón en la espalda de un defensa!!!
68'
Otra buena falta para el Portu, pegadita a la línea lateral del área.
67'
Mueve fichas Egoitz Bilbao. Dos cambios en el Portu.
Entran Álex y Lete por Xabi Gómez y Pedro Belar
65'
64'⏱️| 0-1— Deportivo Alavés (@Alaves) December 2, 2025
🔁 Se ha producido un triple cambio#CopaDelReyMAPFRE#PortugaleteAlavés | #GoazenGlorioso ⚪🔵 pic.twitter.com/JQTqmoOvz4
65'
Ez etsi, talde!#aupaPORTU 💛🖤 pic.twitter.com/tyAkxrQqeM— Club Portugalete (@clubportugalete) December 2, 2025
62'
Llegan los primeros cambios del partido. Triple relevo en el Deportivo Alavés.
Entran Blanco, Pablo Ibáñez y Aitor Mañas
61'
Cuidado con la transición rápida de los gasteiztarras... otra vez bien frenada. El trabajo solidario que están haciendo los jugadores del Portu es encomiable.
59'
Juego parado. Está siendo atendido Youssef, que se ha pegado un costalazo tremendo, cayó de pleno con la espalda.
57'
Balón largo buscando sorprender a la defensa vitoriana... Youssef tapona y termina atrapando Raúl Fernández en su frontal.
57'
Coudet y Egoitz Bilbao tienen ya a muchos efectivos calentando... no tardarán en llegar los primeros cambios.
55'
Rapidísimo Tapiador para taponar a Mariano en punto de penalti!!!!!!!!! Una intervención para evitar lo que podía haber sido el segundo del Alavés.
54'
Lo intentaba ahora el Portu por el costado diestro... pero el centro demasiado forzado se perdió por línea de fondo.
52'
Mariano filtró al espacio, Toni Martínez se plantó en la frontal y le pegó desde ahí, pero respondió muy bien el meta de los jarrilleros.
52'
Buena parada de Ibon a Toni Martínez!!!!!!!!
51'
Como en la primera mitad, el Alavés es el que más posesión está amasando, pero sin llegar a incomodar demasiado. De momento, el Portugalete aguanta bien también en lo físico.
49'
Centro de Muñoz buscando el área portugaluja... hay mano de Mariano en el control
48'
Bloque medio para el Portu, muy ordenado, esperando en su parcela para tratar de recuperar y salir a la contra.
46'
Sale mandando el Portu... Pedro Belar buscando línea de fondo... aunque se le termina marchando la pelota. Reclamó falta por agarrón de Youssef, pero el asistente estaba al lado y dijo que no.
46'
EN MARCHA LA SEGUNDA MITAD EN LA FLORIDA!!!
Descanso
No parece haber cambios ni en Portu ni en Alavés...
Descanso
Vuelven ya los equipos al terreno de juego...
Descanso
⏸️ DESCANSO— Club Portugalete (@clubportugalete) December 2, 2025
Desventaja tras los primeros 45’ pese a la gran primera mitad jarrillera.
Ez etsi, Portu!#aupaPORTU 💛🖤 pic.twitter.com/KrpP6SuQbG
Descanso
El Portu ha ido creciendo en su juego con el paso de los minutos. (Foto: Mireya López)
Descanso
Buena primera parte de los jarrilleros, lastrados por el tempranero tanto de Carlos Vicente. Un error no forzado en línea defensiva permitió que el extremo anotara a los 3 minutos. Aunque los gualdinegros no han acusado en exceso el golpe y han ido de menos a más en su juego.
Descanso
PORTUGALETE 0 - 1 ALAVÉS
Descanso
DESCANSO EN LA FLORIDA
45+2
Suena el pitido del colegiado...
45+2
Ojo, que puede salir a la contra el Alavés... pero repliegan bien los de Egoitz Bilbao.
45+1
El Portu está acabando bien esta primera mitad... buscando área con insistencia
45'
Se han añadido 2 minutos a este primer periodo
45'
Balón cerrado al primer palo... despeja Toni Martínez!!!
45'
El tiempo está ya cumplido... puede ser la última
44'
Buena falta a favor del Portu!!! Muy cerquita del banderín de córner... qué bueno sería empatar en este lance.
44'
A la carga el Alavés... casi siempre por esa banda derecha de Carlos Vicente... lo que se pita es falta de Guridi.
42'
Reclaman penalti los jugadores del Portu!!!! Cayó un jugador gualdinegro en el área, pero el colegiado dijo que no había nada. El posterior disparo desde la frontal lo atrapó Raúl Fernández.
41'
El centro buscando segundo palo... muy pasado... tanto que se acaba perdiendo por la banda contraria.
41'
Falta lateral a favor del Portu, cometida sobre Iñaki Recio. Oportunidad a balón parado para los de la margen izquierda.
5-4-1
Andoni Pérez
Sustituto
Iñaki Recio
defensa
Alain Velarde
Sustituto
Eduardo Coudet
4-4-2
Raúl Fernández
portero
Egoitz Muñoz
defensa
Carlos Protesoni
defensa
Moussa Diarra
defensa
Youssef Enríquez
defensa
Carlos Vicente
centrocampista
Pablo Ibáñez
Sustituto
Antonio Blanco
Sustituto
Carles Aleñá
centrocampista
Toni Martínez
Delantero
Aitor Mañas
Sustituto
35,7%
PGL
64,3%
ALA
|0
|Goles
|2
|1
|Remates a puerta
|4
|5
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|5
|15
|Faltas cometidas
|15
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia