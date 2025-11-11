En directo, el Portu busca rival en la Copa

12:32

El resto de equipos quedan encuadrados en un segundo grupo. Son los siguientes:

Primera división: Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante, Elche, Rayo y Getafe

Segunda división: Almería, Granada, Cádiz, Málaga, Ceuta, Leganés y Albacete

Primera RFEF: Eldense, Cartagena, Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera de la Reina.

Segunda RFEF: Torrent, Atlético Antoniano, Ávila, Navalcarnero, Extremadura y Quintanar del Rey.

Tercera RFEF: Cieza