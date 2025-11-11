El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, el Portu busca rival en la Copa

El conjunto de la Margen Izquierda se enfrentará en su estadio a un equipo de Primera División. La eliminatoria se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre

Alain Mateos

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:09

12:47

Tienen disponible la señal de televisión de la Federación en la parte superior de sus pantallas. Tanto por ahí como en los comentarios podrán seguir en vivo el sorteo de Copa, que comenzará en unos minutos

12:32

El resto de equipos quedan encuadrados en un segundo grupo. Son los siguientes:

Primera división: Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante, Elche, Rayo y Getafe

12:27

Los bombos de la zona norte son los siguientes:

Primera división: Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol y Girona.

12:25

Para este sorteo también se mantienen los criterios de proximidad. El mapa peninsular ha quedado partido por la mitad, entre norte y sur, para determinar los grupos en los que se divide el sorteo. Los vascos estarán encuadrados en el grupo 1.

12:07

Las eliminatorias se disputarán entre el martes 2 de diciembre y el jueves 4. Serán a partido único en el campo del equipo de menor categoría y, al igual que ocurrió en la primera ronda, el VAR no estará disponible

12:06

Buenas tardes. En poco menos de una hora comenzará el sorteo de la segunda ronda de la Copa. En el bombo varios equipos vascos entre los que figuran el Alavés y la Real Sociedad, como equipos de Primera, y el Portugalete, que milita en Tercera RFEF y tiene garantizado medirse a un equipo de la máxima categoría

Actualización disponible

