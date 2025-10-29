En directo, Numancia-Arenas
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la primera ronda de la Copa del Rey
Fernando Romero
Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:32
49'
Rápida contra por banda izquierda, por donde ha aparecido Cristian en velocidad, pisó área y remató raso cruzado... el balón se fue rozando el palo!!!!!
49'
Casi marca el Numancia!!!
49'
Otra falta sobre Troncho, que se ha llevado ya unas cuantas en este partido. Sigue reclamando cartulinas.
47'
El envío de Hidalgo buscando segundo palo... el remate de cabeza, a las manos del portero!!!
47'
Buena falta para el Arenas, escorada en banda izqueirda.
46'
Jony y Héctor Peña han entrado en el Numancia
Se han retirado Godson y Álex Gil.
46'
ARRANCA LA SEGUNDA MITAD!!!!
Descanso
Van apareciendo los futbolistas en el terreno de juego... parece que hay cambios en el Numancia
Descanso
La tónica general de este primer periodo ha sido la igualdad, con el juego desarrollándose sobre todo en la zona ancha. El Arenas ha tenido la situación bastante controlada y ha tenido ocasiones muy claras para haber tomado ya la delantera en el marcador. Babá y Mattheus han tenido las más claras. Pero también Oier Gastesi ha salvado un par de ellas de los rojillos.
Descanso
45' ⏱️ | 0-0 | #NumanciaArenas— ARENAS CLUB oficial (@arenas_club1909) October 29, 2025
Llegamos al descanso en Los Pajaritos con tablas en el marcador.#AupaHistorico#ArenasClubpic.twitter.com/YQYx6K5gHv
Descanso
NUMANCIA 0 - 0 ARENAS
Descanso
DESCANSO EN LOS PAJARITOS
45'
El cabreo de los jugadores del Arenas es monumental... pero esto se queda asi
45'
Pues hay córner para el Arenas... pero el colegiado dice que no se va a sacar.
44'
Amarilla para Néstor por esa acción.
44'
El centro al punto de penalti... bien despejado. Baba intenta salir a la contra... pero le placan en el centro del campo.
44'
Falta en zona de tres cuartos a favor del Numancia. Puede ser la última de este primer acto.
41'
Buena acción defensiva de Sillero, que se lanzó en plancha para meter la cabeza y ceder a Gastesi, porque estaba amenazando por ahí Godson.
40'
Dentro ya de los últimos cinco minutos de esta primera mitad en Soria
Seguimos sin goles
37'
Borikó apareció por el vértice derecho para pisar área, puso el envío al punto de penalti para Mattheus, pero su remate con la zurda ha ido directo a donde estaba el portero!!!!!!!!!!
37'
A punto de marcar el Arenas!!!!!!!!!!!!!!
36'
Otra amarilla que no muestra el colegiado. Cristian trabó claramente a Mutilva en círculo central. Estaba delante. Falta y nada más.
33'
Centro peligroso desde banda derecha para el Numancia... Christian llega a meter la cabeza pero el remate le sale blandito y centrado... fácil para Oier Gastesi.
30'
Cumplida ya la media hora de juego en Los Pajaritos.
Numancia 0 - 0 Arenas
29'
Protestan los jugadores del Numancia, que reclaman cartulina para Borikó. El colegiado le dice que ni una más.
27'
De nuevo Babá Doicou a la carga... le frena Moustapha en falta en línea de medios.
25'
Enfadadísimo el capitán arenero con esa acción.
25'
Se duele Sillero tras un claro pisotón que le ha sacado hasta la bota... pero el colegiado no muestra amarilla.
23'
Ha sido clarísima, pero el atacante senegalés no acertó en el mano a mano!!!!! Qué pena!!!
23'
Buena la transición del Arenas... Babá pisando área, encara al portero... la manda arriba!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21'
Vuela la pelota... muy cerradita... saca bien la zaga arenera
20'
Y otra más de Gastesi!!!!! Zapatazo de Marcos Sánchez en el rechace del córner que tuvo que atajar como pudo!!!!!
20'
Sacó una gran mano ante Juancho para salvar!!!!!
20'
Ojo a esa pérdida en zona de peligro... el centro rasito hacia el punto de penalti... salva Gastesi el primero del Numancia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19'
Muy bien el Arenas, está anulando al Numancia. Y desde hace unos minutos es el que maneja el balón.
17'
Partido muy táctico en Los Pajaritos. Los dos equipos están muy bien plantados. De momento, las defensas se imponen a los ataques. Aunque es el Arenas el que más intenta proponer en el tapete.
13'
Disparo desde la frontal de Troncho que atajó el portero, el rechace lo buscó Babá, pero levantó demasiado la pierna, o el defensa bajó mucho la cabeza. Sea como sea, el colegiado ha invalidado la jugada.
13'
GOL ANULADO AL ARENAS!!!
13'
Nuevo balón buscando la espalda de la defensa numantina... sale Miguel Ángel a su frontal para atrapar!!
9'
Buena internada por banda izquierda... el recorte de Collado cerca del vértice, busca el remate... a las manos del portero!!
8'
Es el Numancia el que está gozando de más posesión, pero el Arenas mantiene el bloque adelantado, como es habitual.
5'
Mal ejecutado, cuidado que viene el Numancia a la contra...
Nada replegó bien el Arenas.
5'
Córner a favor de los rojinegros, hoy de verde
4'
Inicio de partido bastante parejo. El Arenas ha entrado bien en el duelo.
1'
Primera aproximación del Arenas... Mattheus poniendo el centro al área... no lelega Babá por poco!!!
Inicio partido
ARRANCA EL PARTIDO EN LOS PAJARITOS!!!!!!!!
19:57
Está ya todo preparado... con demasiada prontitud... porque faltan tres minutos para que sea la hora de inicio... el colegiado Guillermo Conejero Sánchez ha sido excesivamente previsor
19:56
Los dos equipos ya en el terreno de juego...
19:55
A punto de saltar ya los protagonistas al terreno de juego de Los Pajaritos. Noche fresquita, en torno a diez grados. Ahora mismo no llueve, pero sí lo ha hecho durante la tarde.
19:50
Este será el once del Numancia!!!
ONCE INICIAL I ALINEACIÓN— CD Numancia (@cdnumancia) October 29, 2025
Los nuestros para el partido de esta noche en #LosPajaritos#NumanciaArenasClub 🏆 #LaCopaMolapic.twitter.com/kpugrb1WRw
