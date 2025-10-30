En directo, Getxo-Alavés
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la primera ronda de la Copa del Rey
Fernando Romero
Jueves, 30 de octubre 2025, 19:52
19:59
Los jugadores del Getxo hacen piña, lanzándose los últimos mensajes de ánimo...
19:58
Habrá cambio de campos...
19:58
Iker Torralvo y Benavidez en el sorteo de capitanes...
19:57
Saludos protocolarios en el centro del campo...
19:55
Saltan ya los protagonistas al verde!!!!
19:51
A punto de salir ya los jugadores al terreno de juego...
19:48
El aspecto del graderío de Gobela es espectacular. Está absolutamente lleno. Nadie quiere perderse esta cita histórica.
19:44
El riojano Miguel Sesma Espinosa será el encargado de dirigir este encuentro entre el CD Getxo y el Alavés. Recuerden que en esta ronda no hay VAR ni FVS.
19:41
Así ha sido la llegada de los jugadores del Getxo a Gobela
19:39
Alineación del CD Getxo
Los once elegidos por Egoitz Garai para este duelo copero son:
Argoitia bajo palos
Ansotegi, Berenguer, Koldo en línea defensiva
Santos, Gutiérrez, Oier, Torralvo en la medular
Iker Álvarez, Ander Pradera, Markel Pradera en ataque
19:34
Este será el once que el formará el Deportivo Alavés en Gobela
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para el estreno en el torneo del K.O#CopaDelReyMAPFRE#GetxoAlavés | #GoazenGlorioso ⚪🔵 pic.twitter.com/XxeWK1hkY9— Deportivo Alavés (@Alaves) October 30, 2025
19:32
La plantilla del CD Getxo, en el terreno de juego de Gobela.
19:32
La ilusión es máxima entre la afición getxotarra, que ha agotado las entradas para estre partido.
19:31
Sea como sea, los de la margen derecha están mentalizados y convencidos de poder sar la sorpresa ante los albiazules, en su regreso al torneo del KO tras más de 40 años.
19:30
Muy buenas tardes!!!! Hoy tenemos otra importante cita con la Copa del Rey!!! Esta tarde-noche es el turno para el Club Deportivo Getxo, que buscará dar la campanada y avanzar de ronda en una eliminatoria que le va a enfrentar al Deportivo Alavés. Finalmente, el duelo no se disputará en Fadura, como estaba previsto, sino que será en Gobela.
