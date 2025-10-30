El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Sigue la asamblea del Athletic
Primera ronda de Copa del Rey

En directo, Getxo-Alavés

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la primera ronda de la Copa del Rey

Fernando Romero

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:52

19:59

Los jugadores del Getxo hacen piña, lanzándose los últimos mensajes de ánimo...

19:58

Habrá cambio de campos...

19:58

Iker Torralvo y Benavidez en el sorteo de capitanes...

19:57

Saludos protocolarios en el centro del campo...

19:55

Saltan ya los protagonistas al verde!!!!

19:51

A punto de salir ya los jugadores al terreno de juego...

19:48

El aspecto del graderío de Gobela es espectacular. Está absolutamente lleno. Nadie quiere perderse esta cita histórica.

19:44

El riojano Miguel Sesma Espinosa será el encargado de dirigir este encuentro entre el CD Getxo y el Alavés. Recuerden que en esta ronda no hay VAR ni FVS.

Icono19:41

Así ha sido la llegada de los jugadores del Getxo a Gobela

Enlace copiado

Icono19:39

Alineación del CD Getxo

Los once elegidos por Egoitz Garai para este duelo copero son:

Argoitia bajo palos

Enlace copiado

19:34

Este será el once que el formará el Deportivo Alavés en Gobela

19:32

En directo, Getxo-Alavés

La plantilla del CD Getxo, en el terreno de juego de Gobela.

19:32

La ilusión es máxima entre la afición getxotarra, que ha agotado las entradas para estre partido.

19:31

Sea como sea, los de la margen derecha están mentalizados y convencidos de poder sar la sorpresa ante los albiazules, en su regreso al torneo del KO tras más de 40 años.

19:30

Muy buenas tardes!!!! Hoy tenemos otra importante cita con la Copa del Rey!!! Esta tarde-noche es el turno para el Club Deportivo Getxo, que buscará dar la campanada y avanzar de ronda en una eliminatoria que le va a enfrentar al Deportivo Alavés. Finalmente, el duelo no se disputará en Fadura, como estaba previsto, sino que será en Gobela.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  2. 2 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  3. 3

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  4. 4

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  5. 5

    Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  9. 9 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  10. 10

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo En directo, Getxo-Alavés