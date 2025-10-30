En directo, Getxo-Alavés

19:30

Muy buenas tardes!!!! Hoy tenemos otra importante cita con la Copa del Rey!!! Esta tarde-noche es el turno para el Club Deportivo Getxo, que buscará dar la campanada y avanzar de ronda en una eliminatoria que le va a enfrentar al Deportivo Alavés. Finalmente, el duelo no se disputará en Fadura, como estaba previsto, sino que será en Gobela.