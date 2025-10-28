La Copa, un nuevo examen para el Arenas lejos de Gobela

Este miércoles, el Arenas lucirá orgulloso el parche que le acredita como uno de los únicos catorce campeones que ha tenido la Copa del Rey, ... aquella lograda en 1919 al derrotar en la Barcelona en la final. Son tiempos lejanos, pero la ilusión permanece intacta en un torneo siempre especial para el club rojinegro. Así es cómo afrontan los de Gobela el encuentro que les enfrenta al Numancia en Los Pajaritos (miércoles, 20:00h), un duelo de alta exigencia.

«El club ha depositado una fe grande en esta competición y nosotros tenemos que responder como profesionales a la demanda del club. Tenemos que ir al partido convencidos, con ilusión y buscando esa victoria que nos dé el pase a la siguiente eliminatoria», manifiesta el técnico arenero Jon Erice. «En esta primera parte de la temporada, es el partido más importante para el club. Si somos capaces de responder a eso los profesionales del equipo, tendremos premio», subraya el navarro.

Los de Jon Erice tienen ante sí otro examen lejos de su feudo. Todavía no saben lo que es ganar como visitante. Es el gran debe del Arenas en lo que va de curso, una barrera que tratarán de derribar en esta eliminatoria a partido único ante los sorianos. El objetivo es claro: tratar de que la afición rojinegra pueda disfrutar, como mínimo, de un partido de Copa en Gobela.

Con todo

«La Copa es ilusión, es buscar cosas diferentes, es jugar con esa tensión de una eliminatoria a un solo partido. No tienen nada que ver las emociones de un duelo de Copa con los de Liga», relata Erice. «El premio es lo suficientemente motivador para el jugador y debe ser una motivación extraordinaria para ellos para abrir nuevos horizontes en su carrera», asevera.

Para conseguirlo, tendrán que dejar en la cuneta al renovado Numancia, un equipo construido para el ascenso a la categoría de bronce. Basta hacer un repaso rápido a su plantilla para comprobar que tiene efectivos de mucha calidad. De hecho, el valor de mercado la plantilla numantina ronda los tres millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, medio millón más que el valor otorgado a la del Arenas. «Espero un partido dificilísimo, el Numancia es un equipo formado con mucho dinero y, realmente, tiene muy buenos futbolistas. En nosotros está poder imponernos y pasar la eliminatoria», apunta el titular del banquillo de Gobela en este sentido.

El inicio de temporada del equipo soriano había sido errático, con resultados pobres y sensaciones sobre el verde poco acordes a lo que se podía esperar del Numancia. Una circunstancia que llevó a la destitución hace un par de semanas de Abel Segovia. Las riendas del banquillo rojillo las lleva ahora Ángel Rodríguez, que ha ganado los dos partidos que ha dirigido al equipo, al que tiene ya colocado a las puertas de los puestos de play-off.

«A nosotros nos está costando ganar fuera, no sabemos qué nos vamos a encontrar o el planteamiento que va a tener Ángel en este partido. No tiene nada que ver el estilo o la propuesta con lo que planteaba Abel. Pero la plantilla es la misma, con jugadores de alto nivel», comenta el técnico rojinegro. «Es muy difícil ganarle al Numancia en su campo. Vamos a ir con todo, concentrados al máximo. La clave es que nosotros estemos al cien por cien en lo físico y que los que entren desde el banquillo nos den el impulso que seguramente vamos a necesitar para poder pasar», considera Erice.

La de este miércoles no será la primera vez que el Arenas visite el estadio de Los Pajaritos. Ambos equipos coincidieron durante tres temporadas a principios de la década de los 50. En los tres precedentes existentes, siempre ganó el equipo soriano. Otra barrera que buscará derribar el 'histórico'.