La Copa, un marrón para el Real Madrid que también suscita dudas en el Atlético

La Copa del Rey vuelve a escena con la disputa esta semana de las eliminatorias de cuartos de final, también a partido único como el resto de la justa a excepción de las semifinales, que se celebrarán a ida y vuelta al igual que ... viene ocurriendo desde que se pusiese en marcha el actual formato de la competición del KO.

Sin choques de máxima rivalidad sobre la mesa, el torneo, que Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Leganés y Valencia encaran como una fantástica oportunidad para darle una alegría de las gordas a sus respectivas aficiones, se convierte en un marrón para Real Madrid, Atlético y Barça, focalizados en otros objetivos de más altos vuelos que llevan a sus técnicos a debatirse entre la conveniencia de rotar para dosificar las fuerzas de sus principales figuras o la obligación de elevar la apuesta para evitar un resbalón con consecuencias en medio de un calendario draconiano.

Abrirá el juego este martes un Atlético-Getafe en el Metropolitano que pilla a los rojiblancos en una semana en la que el plato estrella se servirá el sábado en el Santiago Bernabéu. El templo del Real Madrid será escenario de un derbi capital en la pelea por la Liga que ha cobrado mayor dimensión aún tras la derrota de los blancos en el feudo del Espanyol y el triunfo del bando colchonero frente al Mallorca, lo que puede tener efectos sobre la Copa.

Separados tan solo por un punto en la tabla y con los ánimos muy encrespados tras los incidentes entre Courtois y el Frente Atlético que se produjeron en el transcurso del enfrentamiento correspondiente a la primera vuelta liguera, los centuriones de Carlo Ancelotti y Diego Pablo Simeone velan ya armas para un choque de alto riesgo que vendrá preludiado para unos y otros por sendos derbis de la Comunidad de Madrid que pueden suponerles una trampa y hasta un incordio, pese a que el Cholo negase la mayor en la previa del pleito ante el cuadro azulón agarrándose a su consabido mantra del «partido a partido».

«No pensaremos en otra cosa que no sea el Getafe», aseguró Simeone antes de un duelo para el que tienen plaza fija en el once Robin Le Normand, sancionado de cara al litigio frente al Real Madrid, y Juan Musso, el portero de la Copa. También es probable la vuelta de Rodrigo De Paul, que se perdió la riña ante el Mallorca por acumulación de amarillas. Más allá de eso, no se esperan demasiadas novedades por parte de un equipo que aspira a recuperar un trofeo que logró por última vez hace doce años con aquella épica victoria sobre el Real Madrid en el Bernabéu que certificó un gol de Miranda en la prórroga.

«Tenemos el objetivo de llegar a la final y no me imagino otra cosa que llevar el partido donde podamos hacerle daño al Getafe», aseveró un técnico que rehuyó esta vez la polémica arbitral tras otra jornada controvertida, limitándose a señalar sobre la durísima entrada del españolista Carlos Romero a Mbappé por la que el Real Madrid reclamó la roja para el zaguero que se trató de una «situación compleja» y que «todo son interpretaciones».

Momento Alaba

Las palabras de Simeone la víspera de un combate ante un adversario siempre peliagudo pero al que los rojiblancos le tienen tomada la medida no esconden la incomodidad del Atlético por el momento en el que vuelve a aparecer en su camino una Copa que también coge al Real Madrid preparando batallas mayores y, además, con la retaguardia en paños menores.

La lesión de Rüdiger ha acentuado la escasez de recursos que tiene Ancelotti en defensa y le obliga a sacarse un conejo de la chistera. El transalpino podría darle la titularidad a Alaba el miércoles frente al Leganés, pero en ningún caso se le pasa por la cabeza acelerar los plazos con el austríaco, que todavía no parece estar listo para guerras sin cuartel como las que tendrá que librar el Real Madrid frente al Atlético en Liga y el City en la Champions.

La cita en el recinto pepinero se presenta como una buena oportunidad para examinar el estado en el que se encuentra el central, que permaneció 399 días en la enfermería tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a mediados de diciembre de 2023, lleva 414 días sin aparecer de inicio en un choque y apenas ha sumado 70 minutos repartidos en cuatro encuentros desde su reaparición, pero Carletto debe conducirse con mucho tiento.

Pese a que la Copa no ocupa un lugar privilegiado dentro de las aspiraciones de los blancos, una eliminación a manos del Leganés cuatro días después de caer frente al Espanyol y a 72 horas de un derbi que puede incendiar más la Liga dejaría en mala posición a Ancelotti antes de que el Real Madrid se juegue su supervivencia en Europa con el City, lo que convierte el duelo en Butarque en una papeleta.