El Alavés impone la lógica ante el Getxo

El Getxo luchó como buenamente pudo e hizo todo lo que estuvo en su mano contra todo un equipo de Primera División como el Deportivo ... Alavés. Sin embargo, la lógica se impuso en un encuentro entre dos equipos a los que les separan cinco categorías y los babazorros vencieron por un amplio 0-7 en Gobela. Más allá del resultado, los futbolistas vivieron un acontecimiento histórico para un club de División de Honor y los aficionados disfrutaron viendo cómo los suyos se dejaron la piel por hacer un buen papel.

CD Getxo Argoitia (Unai González, min. 46); Mikel Gutiérrez, Berenguer, Azpiazu (Garrido, min. 53), Ansotegi; Canales, Santos (Plaza, min. 80); Iker Álvarez (Marcos Martínez, min. 80), Torralvo (Davila, min. 59), Markel Pradera; Ander Pradera. 0 - 7 Deportivo Alavés Raúl Fernández; Ballestero (Pinillos, min. 61), Benavidez, Parada (Egoitz Muñoz, min. 46), Diarra; Guevara, Ibañez (Morcillo, min. 61); Carlos Vicente (Yusi, min. 75), Guridi, Rebbach; Mariano (Toni Martínez, min. 75). GOLES 0-1; Mariano (min. 7). 0-2; Mariano (min. 28). 0-3; Carlos Vicente (min. 33). 0-4; Carlos Vicente (min. 40). 0-5; Mariano (min. 58). 0-6; Morcillo (min. 74). 0-7; Toni Martínez (min. 80).

ÁRBITRO Miguel Sesma amonestó a Santos (min. 57).

INCIDENCIAS 1.300 espectadores en Gobela.

La diferencia física era notable a simple vista. Desde que saltaron al césped artificial de Gobela, se podía distinguir entre quién vive de su capacidad atlética y quién tiene el fútbol como hobby o como actividad complementaria a sus estudios o trabajo. La gran mayoría de futbolistas del Alavés les sacaban un puñado de centímetros a los getxotarras y también estaban más fornidos, preparados al cien por cien para los duelos y disputas, que tanta relevancia cobran en un campo de dimensiones tan particulares como Gobela.

El Getxo trataba de contrarrestar dichas diferencias tirando de corazón, con la tremenda ilusión e ímpetu que les generaba estar jugando, muy probablemente, el partido de sus vidas. Además, contaban con el aliento de más de mil gargantas que les empujaron en las gradas. Aunque los casi doscientos babazorros se hicieron oir muchísimo con tambores, banderas y otros elementos de animación. La igualdad, entre dos equipos a los que les distancian cinco categorías, duró siete minutos.

En ese momento, el debutante con los vitorianos, Carlos Ballestero, colgó un centro medido a la cabeza de Mariano que el ex del Real Madrid no desaprovechó. Su testarazo fue directamente al fondo de las mallas sin que Ager Argoitia pudiera hacer nada. El guardameta, nieto de José María Argoitia, futbolista histórico del Athletic en la década de los sesenta, que falleció la semana pasada, tuvo mucho trabajo y lo supo solventar, en la medida que pudo. Como por ejemplo, una buena atajada a un Carlos Vicente muy activo e incisivo en los primeros compases de juego.

No obstante, el Getxo no estaba dispuesto a tirar la toalla tan fácilmente. Pasado el cuarto de hora de choque, tuvo un tramo de dominio, en el que realizaron acciones asociativas de mucho nivel, pisaron campo contrario e incluso dispusieron de alguna tímida ocasión para igualar el encuentro. Desde luego que su rendimiento fue digno de aplaudir. Aunque, en el minuto 28, Mariano lo cortó de raíz anotando el segundo tanto en su cuenta particular, rematando a bocajarro un centro desde la derecha de Carlos Vicente.

Solo cinco minutos después, el propio extremo zaragozano se encargó de firmar el tercero para los albiazules. Guridi fue capaz de entregarle el balón en el interior del área, tras una jugada embarullada y éste realizó un tiro seco y potente para volver a batir a Argoitia, que poco después realizó dos granes intervenciones a disparos de Guridi. Sin embargo, los dos grandes protagonistas de la primera mitad siguieron haciendo de las suyas. En el minuto 40, Carlos Vicente remató a placer un buen centro de Mariano desde el costado izquierdo para hacer el 0-4. El pescado ya estaba vendido antes del descanso.

Al Getxo le honró su coraje, sin venirse abajo ni rendirse. De hecho, el capitán Iker Torralvo estuvo cerca de marcar con una buena acción individual en la que avanzó hasta el área pequeña, pero su disparo se marchó al lateral de la red. En el segundo tiempo, ya con los getxotarras más cansados por el tremendo esfuerzo realizado en la primera parte, el Alavés pudo ejercer mayor control, sin temer esas veloces transiciones que el cuadro local intentaba antes. Carlos Vicente y Mariano volvieron a aparecer en escena para que el primero asistiera al segundo, firmando un hat-trick antes de que se cumpliera la hora de choque.

En busca del ansiado gol

En el minuto 75, los canteranos babazorros también fueron capaces de aprovechar su oportunidad. Lander Pinillos, que ya había participado en Liga contra el Betis, asistió a Diego Morcillo, que realizaba en Gobela su debut. Por mucho que el resultado fuera cada vez más abultado, el Getxo jamás pensó en bajar los brazos. Seguía luchando cada jugada como si fuera la última, tratando de marcar aunque fuera un gol y llevarse así ese recuerdo imborrable de anotar contra un Primera División. Era complicado ante unos jugadores que trataban de hacer méritos para convencer al 'Chacho' Coudet.

En el tramo final, Toni Martínez puso la guinda haciendo el 0-7 definitivo. Aunque también Markel Pradera, hermano pequeño del delantero Ander Pradera, realizó buenas acciones por banda izquierda, que derivaron en varios córners consecutivos para soñar con ese ansiado tanto, que no se terminó dando. Aun así, Gobela aplaudió la valentía de los suyos.