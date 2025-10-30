El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mariano celebra uno de sus goles. Jesús Andrade
Copa del Rey

El Alavés impone la lógica ante el Getxo

CD Getxo 0-7 Deportivo Alavés ·

El cuadro babazorro, de Primera División, endosa una gran goleada en Copa del Rey a los getxotarras (0-7), que militan cinco categorías por debajo

Peru Olazabal

Getxo

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:17

Comenta

El Getxo luchó como buenamente pudo e hizo todo lo que estuvo en su mano contra todo un equipo de Primera División como el Deportivo ... Alavés. Sin embargo, la lógica se impuso en un encuentro entre dos equipos a los que les separan cinco categorías y los babazorros vencieron por un amplio 0-7 en Gobela. Más allá del resultado, los futbolistas vivieron un acontecimiento histórico para un club de División de Honor y los aficionados disfrutaron viendo cómo los suyos se dejaron la piel por hacer un buen papel.

