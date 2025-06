¿Qué tiene que contar Iker Casillas? «Puede ser un bombazo», dicen sus allegados

A. Mateos Martes, 3 de junio 2025, 11:39 Comenta Compartir

Iker Casillas sorprendió a todos este lunes con un mensaje en su perfil de Instagram. El exfutbolista y legendario portero del Real Madrid y la selección española anunciaba en público que debía compartir con todos un asunto que marcó su carrera. «Es el momento. Es una decisión que solo me afecta a mí», escribió en una 'story' que borró poco después.

Alucinando con esto de Iker. Si quiere contar lo que yo creo, puede ser un bombazo. Supongo que le habrán aconsejado que lo borrase. pic.twitter.com/L4ZUv9dbeM — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 2, 2025

Las expectativas generadas eran mayúsculas e incluso periodistas de la prensa de la capital se hicieron eco del comunicado del portero. «Alucinando con esto de Iker. Si quiere contar lo que yo creo, puede ser un bombazo. Supongo que le habrán aconsejado que lo borrase», dijo Alexis, más conocido como 'Misterchip'.

Es vox populi la buena relación que ha mantenido siempre Iker Casillas con los periodistas que cubren la información del Real Madrid y la selección española. De ahí que la palabra «bombazo» utilizada por uno de ellos haya disparado la expectación entre sus seguidores.

«Francamente, nunca había pensado en hablar de esto. En 30 años como futbolista se lo he contado a muy pocos, pero creo que es bonito compartirlo. Realmente así se entenderá el deportista que he llegado a ser. Sé que algunos me dirán que no lo cuente, pero es una decisión que solo me afecta a mí», apuntó Casillas.

Aunque vista la reacción de borrar el mensaje, quizás el exfutbolista se lo haya pensado dos veces y no desvele su secreto.