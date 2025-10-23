El club de fútbol Padura llora la pérdida del trabajador fallecido en Arrigorriaga: delegado y padre de dos jugadores Jagoba Laguna murió ayer al quedar atrapado en un torno de una empresa de esta localidad vizcaína

I. Juez Jueves, 23 de octubre 2025, 10:53 | Actualizado 11:02h.

De luto. Así está el Padura tras el fallecimiento ayer de Jagoba Laguna en accidente laboral cuando trabajaba en la antigua empresa Cementos Rezola de Arrigorriaga, ahora Heidelberg Materials. Se da la circunstancia de que, tal y como recuerda el club de fútbol de la citada localidad vizcaína, el hombre, de 45 años, era socio, delegado y padre de dos jugadores de este equipo.

«Mandamos un abrazo a la familia», ha compartido el club en redes sociales lamentando el fallecimiento de Laguna. Una imagen de un gran lazo de luto acompaña el sentido mensaje del Padura, que actualmente milita en la Tercera División RFEF. Otros clubes como el Santutxu FC o el Sestao River han aprovechado esta publicación para mandar también sus condolencias al estamento deportivo y a la familia del fallecido. Los aficionados también han reaccionado con tristeza a la noticia de su pérdida.

El Padura club lamenta el fallecimiento en un accidente laboral de Jagoba Laguna: Socio del club, Delegado y Aita de dos jugadores



Mandamos un abrazo a la familia pic.twitter.com/6gVJyeCDSv — CD PADURA (@Paduraclub) October 22, 2025

Jagoba Laguna murió a las 14.20 horas de este miércoles al quedar atrapado en un torno de la citada empresa. Según denunció el sindicato LAB, las partes móviles de esta maquinaria no estaban protegidas, lo que provocó el atrapamiento y la posterior fallecimiento del operario.

