Kairat vs. Celtic. REUTERS

La clasificación del Kairat kazajo podría obligar al Athletic a viajar casi hasta China en Champions

En un giro histórico, derrota al Celtic en los penaltis con la intercepción de tres disparos por parte del portero Anarbekov

E. C.

Martes, 26 de agosto 2025, 22:51

Sorpresa y posible problema logístico para los aficionados del Athletic. El Kairat Almaty estará en el sorteo del Champions del próximo jueves después de haber consiguido eliminar este martes al campeón escocés. Los kazajos han vencido al Celtic de Glasgow en los penaltis tras empatar a cero en la última eliminatoria de la ronda previa. En el turno de penaltis, el portero Temirlan Anarbekov interceptó tres disparos, lanzando a su equipo a la clasificiación histórica.

No hay razón para pensar que los de Valverde tengan la 'mala suerte' de tener que desplazarse los 8.000 kilómetros que separan Almaty, capital de Kazajistán, de Bilbao. Aunque tampoco la hay para lo contrario. El modesto Kairat queda englobado en el bombo cuatro, el mismo que los rojiblancos, y bien podría ser uno de los ocho rivales de la fase de grupos. De darse la coincidencia, el partido no hay forma de saber si sería en Kazajistán -el noveno país más grande del mundo, situado en Asia Central y circundado por Rusia, Mongolia y China- o si se celebraría en San Mamés.

En términos de fútbol, Kazajistán pertenece a la UEFA. Será, por tanto, el equipo más oriental en jugar una fase final de la Champions. El partido de mayor distancia entre dos equipos que se había jugado hasta la fecha fue el de la fase final de la Champions en 2015 con Astrana contra Benfica. Casi 7.000 kilómetros separaban a Lisboa de aquella ciudad kazaja. Queda por ver cuántos kilómetros habrá que recorrer en esta ocasión.

Larga distancia

Tiempo medio de vuelo desde Almaty

* Lisboa: 16h 7m

* París: 11h 10m

* Madrid: 10h 50m

* El Cairo: 9h 27m

* Berlín: 9h 20m

* Tokio: 9h 10m

* Londres: 8h 20m

* Pekín: 4h 50m

