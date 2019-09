Cancelado el partido entre Euskadi y Argentina La Federación Vasca de Fútbol anuncia que su homóloga argentina ha cancelado «de forma unilateral» el amistoso previsto para octubre JUANMA MALLO Viernes, 6 septiembre 2019, 16:12

El partido que iba a enfrentar a Euskal Selekzioa con Argentina en San Mamés el próximo 13 de octubre no se celebrará. Desde el mismo día en el que la Federación Vasca de Fútbol anunció el encuentro, el más potente de la historia reciente del equipo entrenado por Javier Clemente, las dudas surgieron en torno a este amistoso que se disputaría en fechas FIFA. ¿Por qué? Debido a que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) aseguró que ella no había dado ningún permiso, y que tampoco había negociado con nadie este encuentro. A partir de ahí, la FVF, presidida por Luis Mari Elustondo, trató de persuadir a los dirigentes de la albiceleste para que accedieran a disputar un amistoso que se ha convertido en un fracaso, cuando comenzó siendo un partido atractivo, por más que Leo Messi no pudieran jugar por sanción. Sin embargo, todo ha quedado en un fiasco, que este viernes se confirmó. La organización dice que la AFA ha cancelado «de forma unilateral» ese duelo que se iba a jugar durante el parón de octubre.

¿Dónde está el problema? En la persona con la que cerró el acuerdo la Federación vasca. Lo pactó con Guillermo Tofoni, fundador de World Eleven, una sociedad que decía tener «derechos exclusivos de los partidos argentino hasta 2014». En 2016, este intermediario aseguró que el contrato se prolongaba «hasta diciembre de 2022», aunque la AFA lo negó. No obstante, la sociedad aparece citada por varios medios de comunicación como impulsor de los encuentros que Adidas, la firma que viste a Argentina, tiene acordados con la organización sudamericana. En teoría, Elustondo, que dará explicaciones en los próximos días en una rueda de prensa, tiene un conctrato firmado y, como ya informó este periódico, el beneplácito de World Eleven para anunciar el duelo. Lo hizo. Y, casi de inmediato, se encontró con una llamada de esta empresa para afearle haber publicado el encuentro cuando no se había conseguido el beneplácito de la AFA.

A pesar de los intentos de reconducir la situación, de las convesaciones que el presidente de la autonómica ha protagonizado con representantes de Argentina, el encuentro no se celebrará. No se ha llegado a ningún acuerdo, aunque en el comunicado la FVF indica que «mantiene contactos con los responsables de dicha decisión con el fin de retomar la situación. En todo caso, sin obviar la complejidad de las mencionadas gestiones, la Federación Vasca de Fútbol convocará en breve una rueda de prensa donde el propio presidente explicará con detalles el desarrollo de las gestiones realizadas y los resultados definitivos». El actual, es que Euskal Selekzioa no se enfrentará a la albiceleste, para decepción de unos aficionados que se habían ilusionado con el choque más brillante del combinado vasco.