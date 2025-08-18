Peio Canales se estrena con victoria en el Racing, con gol de Villalibre El mediapunta de Barrika cedido por el Athletic, debutó con victoria en LaLiga Hypermotion

El Racing arrancó la temporada con un triunfo contundente en El Sardinero (3-1) ante el Castellón, en el debut del canterano rojiblanco Peio Canales. El mediapunta de 20 años, formado desde alevines en Lezama, fue recientemente cedido por el Athletic al conjunto cántabro para adquirir experiencia en la Segunda División, con cláusulas de rendimiento y sin opción de compra.

Una de las noticias del partido fue la conexión entre Canales y Villalibre, que dejó su sello al inaugurar el marcador a los seis minutos, tras una asistencia de otro exrojiblanco como Iñigo Vicente.

Destaca el caso del delantero de Gernika, que llegó cedido al Racing tras una temporada poco fructífera en el Alavés y un verano de dudas sobre su papel, y ya ha comenzado a disipar incógnitas con un estreno inmejorable.

Canales, en busca de minutos

Peio Canales viene de ser una de las grandes joyas de la cantera rojiblanca, integrado desde edad alevín y ascendiendo hasta el Bilbao Athletic, donde acumuló 44 partidos y anotó seis goles entre 2023 y 2025 . Debutó con el primer equipo del Athletic en septiembre de 2024 en San Mamés ante el Sevilla y sumó un total de ocho apariciones en Primera División. Internacional en categorías sub-18 y sub-19, ahora afronta su primera experiencia lejos de Lezama .

El Racing, necesitado en mediocampo por lesiones y salidas, ha reforzado su plantilla con Canales, además de Plamen Andreev y Villalibre, todos cedidos por sus respectivos clubes, destacando la urgencia de la incorporación de Peio.

Aunque no fue titular, el estreno de Canales vislumbra una temporada ilusionante para el de Barrika, que buscará consolidar su perfil de cara a la próxima temporada con el Athletic.