Se buscan árbitras para el fútbol femenino de Bizkaia. El Comité Vizcaíno de Árbitros de Fútbol desea aumentar la plantilla de jóvenes que quieran impartir ... justicia en los múltiples partidos que se organizan cada fin de semana en el territorio histórico. «Cada vez hay más clubes femeninos, más encuentros y, por lo tanto, necesitamos más gente para que los dirija. No podemos llegar a todo», expresa Jon Agirre, presidente del colectivo. De esta forma, como primera medida, se va organizar una reunión el próximo martes 30 de septiembre (18.30 horas) en la Kirol Etxea de Miribilla para que todas las interesadas puedan informarse, aunque también tienen a su disposición otros medios: el mail arbitros@fvf-bff.org o el teléfono 944238963. El objetivo es alcanzar el centenar de colegiadas ya que el pasado curso se cerró con 47.

Olatz Rivera, colegiada internacional, presente en la Eurocopa y protagonista en grandes partidos como la última final de la Supercopa; Nahia Alonso, una de las mejores líneas de la pasada temporada; Iragartze Fernández, asistente internacional y participante en la última Copa América; Arantza Gallastegi, árbitra de Tercera División masculina; Bea Agirre, exárbitra de Liga F... Son algunos de los ejemplos de vizcaínas que han llegado a lo más alto.

Para ellas, todo comenzó hace una década con una 'operación captación' similar a la que se quiere desarrollar este 2025 por parte del comité. «Entonces vinieron 25 chicas de golpe. Y ellas han llegado a lo más alto», recuerda Agirre, que pone enfásis en un aspecto: «Se puede jugar y arbitrar a la vez. Nosotros lo permitimos hasta que se llegue a categoría nacional, porque muchas lo que priorizan es jugar. Por eso damos la opción a compatibilizar ambos aspectos».

De hecho, la mayoría de los árbitros, tanto masculinos como femeninos, compaginan ambos aspectos: es decir, pueden jugar y vestirse de corto para dirigir un encuentro o para ejercer de árbitras asistentes. Además, ejercer de juez en un duelo permite ganarse una pequeña recompensa económica.

El boom del fútbol femenino es una realidad. Y cada vez son más las niñas que tratan de emular a Aitana, Alexia, Ane Azkona, Nahikari García o Irene Paredes. Según datos de la campaña 2023-24 falicitados por la Diputación forla de Bizkaia había más de 2.500 niñas que practicaban este deporte en edad escolar. Y a ello hay que sumar las categorías más altas. «De ahí la necesidad de aumentar la plantilla. Agirre se conforma que esta campaña, difundida también en las redes sociales del comité, permite que varias chicas accedan al colectivo arbitral.