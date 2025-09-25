El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Olatz Rivera, Nahia Alonso e Iragartze Fernández.

Se buscan árbitras para el fútbol femenino de Bizkaia

El Comité de Árbitros del territorio abre una campaña para que más chicas se apunten a dirigir encuentros: «No podemos llegar a todo»

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:24

Se buscan árbitras para el fútbol femenino de Bizkaia. El Comité Vizcaíno de Árbitros de Fútbol desea aumentar la plantilla de jóvenes que quieran impartir ... justicia en los múltiples partidos que se organizan cada fin de semana en el territorio histórico. «Cada vez hay más clubes femeninos, más encuentros y, por lo tanto, necesitamos más gente para que los dirija. No podemos llegar a todo», expresa Jon Agirre, presidente del colectivo. De esta forma, como primera medida, se va organizar una reunión el próximo martes 30 de septiembre (18.30 horas) en la Kirol Etxea de Miribilla para que todas las interesadas puedan informarse, aunque también tienen a su disposición otros medios: el mail arbitros@fvf-bff.org o el teléfono 944238963. El objetivo es alcanzar el centenar de colegiadas ya que el pasado curso se cerró con 47.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  7. 7 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  8. 8 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  9. 9 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  10. 10 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Se buscan árbitras para el fútbol femenino de Bizkaia

Se buscan árbitras para el fútbol femenino de Bizkaia