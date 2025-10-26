El Bornemouth de Iraola es ya segundo en la Premier

Dani Meabe Domingo, 26 de octubre 2025, 18:45 | Actualizado 19:10h. Comenta Compartir

Andoni Iraola ha convertido al Bornemouth en un equipo de autor en la Premier con unas señas de identidad muy definidas sustentadas en acciones vertiginosas, una verticalidad insultante y una velocidad espectacular en el movimiento del balón. Sin embargo, había muchas dudas sobre su rendimiento esta temporada porque la 'operación salida' al final del pasado curso fue gigantesca y el técnico de Usurbil había perdido a buena parte de la columna vertebral de la plantilla. Pues bien, completadas ya nueve jornadas, la escuadra dirigida por el exfutbolista del Athletic se ha colocado en la segunda posición con 18 puntos, a cuatro del por el momento intratable Arsenal de Mikel Arteta.

El Bornemouth tenía este domingo una gran oportunidad de dar un salto cualitativo en la clasificación y no la desaprovechó. Recibía en su estadio al Nottingham Forest. Solventó el compromiso con solvencia (2-0) gracias a los goles, ambos en la primera parte, de Tavernier en el minuto 25 y Kroupi, en el 40. El resto de resultados de la jornada le favorecieron porque el Aston Villa superó por la mínima al Manchester City y el Liverpool, inestable esta campaña en el torneo de la regularidad, pinchó la víspera con el Brentford (3-2). Los de Iraola han ganado cinco partidos, han empatado tres y sólo han perdido uno. Cotizan por tanto al alza en una competición en las que clubes más poderosos, como por ejemplo el City, aún no han encontrado el camino.

Además del Bornemouth, hay otro equipo que se ha convertido en la sensación del campeonato. Es el Sunderland, que se ha aupado a la cuarta posición empatado a 17 puntos con el Tottenham, campeón de la Europa League en la final del pasado mayo en San Mamés. El Manchester United también ha crecido a pesar de su mal inicio.