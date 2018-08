Fútbol Internacional Bolt debuta como futbolista Usain Bolt, durante el partido de este viernes. / AFP El exatleta jugó su primer partido con los Central Coast Mariners de Australia disputando 71 minutos donde se le vio falto de forma COLPISA / AFP Madrid Viernes, 31 agosto 2018, 20:19

Ante 10.000 espectadores, Usain Bolt, la leyenda del atletismo, debutó este viernes como futbolista en Australia, en un amistoso entre su equipo, el Central Coast Mariners y una formación 'amateur', frente a la que el jamaicano disputó 20 minutos, todavía con falta de ritmo.

El exatleta de 32 años generó muchísima expectación en Gosford, al norte de Sídney, en un partido muy especial para él, que se ha instalado en Australia para poder cumplir su sueño de ser futbolista. El jamaicano, que espera poder conseguir un contrato profesional antes del inicio de temporada, apenas tuvo unas sesiones de entrenamiento con sus compañeros, por lo que comenzó el amistoso en el banquillo de suplentes.

Ante un rival muy débil, vio cómo su equipo no tardaba en celebrar el primer gol, después de apenas 20 segundos. Fue el principio de una goleada plácida. Al descanso, los Mariners dominaban ya 5-0, por lo que Bolt comenzó a calentar. Y en el minuto 71, llegó el momento que todos esperaban. El exatleta saltó al cesped con el número 95 en alusión a su récord del mundo de los 100 metros (9.58). Se escucharon entonces los fuegos artificiales previstos para este debut, mientras los aficionados ovacionaban a la superestrella.

Su actuación fue discreta. Posicionado como extremo izquierdo, falló en su primer balón, que le dio en el talón y poco después, en el área, vio pasar un centro demasiado alto por encima de su cabeza. Su mejor acción llegó a 10 minutos después de su entrada en juego, con un control con el pie derecho y un disparo con la izquierda, su mejor pie.

Lejos de su mejor forma

Tras el encuentro, el jamaicano explicó sus sensaciones.«Estuvo bien, fue lo que esperaba. El público me dio una gran ovación, lo valoro mucho. Estaba un poco nervioso, pero desde que entré al campo todo desapareció»,afirmó. El jamaicano había advertido antes del partido que no estaba todavía en una forma física óptima y pronto dio muestras de fatiga. «Me hubiera gustado tocar más balones, pero no estoy todavía listo físicamente. Tengo que trabajar, ponerme al nivel y espero disputar una gran temporada», sentenció.