Bielsa se estrena en la colina utópica del fútbol inglés
El jugador español del Leeds, Samuel Sáiz, conduce el balón en el partido de ayer contra el Forest Green Rovers.
IÑIGO GURRUCHAGA
Miércoles, 18 julio 2018

Que la locura de Marcelo Bielsa es contagiosa lo prueba que la mujer al frente de la información turística sobre Nailsworth, en el sudoeste de Inglaterra, había detectado un fenómeno extraño a lo largo del día. «¿Viene usted también al fútbol?», preguntaba. «Porque ya son unas cuantas personas que han venido a ver el partido de hoy y me piden algún panfleto sobre la historia de la villa».

Nailsworth tiene unos seis mil habitantes y está cerca de ciudades prósperas- Swindon, Bath, Stroud, Bristol-, pero su industria histórica, la de la lana, ya no da empleo. Es uno de los lugares más felices de Inglaterra, según una lista de 'The Sunday Times'. La habita gente real, no turistas residenciales que llenan pueblos en verano y los vacían en invierno, en esta región de Costwolds, según la informante.

A más de trescientos kilómetros de Leeds, era la cita para el primer partido de Bielsa con su nuevo club. Su obsesión genial con el fútbol no impresiona a los seguidores del Forest Green Rovers. El dueño del club, Dale Vince, puede competir. Vivía en un autobús aparcado, que tenía adosado sobre su techo un Morris 1000, antes de irse con su novia como viajeros nómadas de la Nueva Era. Un día levantó un molino de viento, luego otro y es ahora un empresario de energía renovable.

The New Lawn, escenario del debut del Leeds United de Bielsa, está en una colina. El césped es orgánico, hay en el aparcamiento cargadores para coches eléctricos y el Forest Green Rovers ascendió en 2017 por primera vez en su historia a la liga nacional, a la Liga Dos, en su primera temporada como equipo de fútbol que sigue oficialmente una dieta vegana, como en las cantinas del estadio.

Llegaron Bielsa y sus muchachos al estadio de la utopía en la colina tras tres semanas de largos entrenamientos a puerta cerrada, de bastantes bajas en la extensa plantilla y de dos altas recientes, un portero, Kemal Blackman, y un centrocampista tocón y habilidoso, Lewis Baker, prometedores préstamos de la academia del Chelsea.

Ayunos de información, quienes siguen al Leeds han dedicado este tiempo a deducciones fundadas en una foto del nuevo entrenador sentado en su mesa de despacho: termo y taza de mate, tijeras, viejo cuaderno con tapas de cuero, el mando de la tele. Era ya el momento de desvelar el efecto del argentino en un equipo que se desmoronó en 2016-17 tras un comienzo prometedor. Quedó decimotercero.

Lo prometido

Bielsa viajó a su primer partido del verano con 15 jugadores, once que han sobrevivido la purga de excedentes- el entrenador advirtió en su presentación que quería una plantilla más pequeña, con jugadores implicados porque saben que pueden salir en partidos- y cuatro del equipo sub-23, que se han sumado a los entrenamientos del primer equipo mientras se gestionan más altas y bajas.

A los diez minutos de partido, el manager del Forest Green Rovers gritaba a sus jugadores en tono a veces desesperado: '¡keep the ball!'. Realmente la presión intensa del Leeds desnudó la fragilidad técnnica de un equipo de dos divisiones por debajo. A los 15, el delantero Roofe había marcado el 0-1 en un córner mal defendido y, a los 24, el defensa Ayling había llegado a la zona libre en la derecha del área para rematar a la red una combinación de movimiento y pases del United.

Repuso Bielsa cuando le preguntaron en su presentación cómo quería que su equipo jugase que tuviese el balón, hiciese las transiciones con juego a ras del césped y con su equipo dictando cómo se juega. El rival en la bella colina de Nailsworth era débil pero su equipo lo comandó. Y jugaba en casa. Más de quinientos hinchas del Leeds viajaron siete horas en un martes de verano para ver a su equipo.

Cantaron a los españoles- Pablo Hernández y Samuel Sáiz-, y tan contentos estaban que hasta cantaron su himno sobre el gol de cabeza que su defensa, Dom Matteo, marcó en 2000 para empatar en San Siro. El Rovers marcó con el único tiro a puerta, en el último minuto de la primera parte, y la segunda fue ya cachondearse del árbitro, 'somos Leeds, somos Leeds', mucho ¡uy! y mucho ¡ay! veraniegos en la grada y en el campo.