Al Betis le mira un tuerto: Isco y Amrabat chocan en el minuto 5 y se lesionan Los verdiblancos sumaron los tres puntos pero perdieron a dos jugadores clave

A. Mateos Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:01

Situación surrealista la que le ocurrió anoche al Betis en La Cartuja. Era el minuto cinco del partido cuando Isco y Amrabat chocaron entre sí en plena disputa del balón. El malagueño corría hacia la pelota y el marroquí, que no levantó la cabeza, le golpeó con la bota en la tibia. ¿Resultado? Los dos jugadores acabaron lesionados y fueron sustituidos.

Era el minuto cinco del partido y Pellegrini se llevó las manos a la cabeza. No era para menos, pues las lesiones le están complicando la vida al técnico verdiblanco en este inicio de temporada. Ayer no pudo contar con Bellerín, Lo Celso, Bakambú y Pau López, todos ellos claves para el entrenador.

Isco aguantó cinco minutos más sobre el campo tras el choque pero fue sustituido por Deossa en el minuto 10. Amrabat se retiró del campo en el minuto 15 por Fornals. Ambos se marcharon cojeando y doloridos.

Pellegrini tuvo que agotar dos de las tres ventanas disponibles para hacer cambios en el primer cuarto de hora de partido. Un grave problema que, sin embargo, no afectó al conjunto verdiblanco, que se llevó los tres puntos de su partido ante el Utrecht neerlandés en La Cartuja.

