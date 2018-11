«El Bermeo se va a reforzar», lanza Toño Vadillo Toño Vadillo regresa al Bermeo. / Maika Salguero JAVIER BELTRÁN Bilbao Jueves, 22 noviembre 2018, 16:48

A Toño Vadillo le va la marcha. Es un técnico de raza, pizpireto, que no puede estar mucho tiempo sin ponerse el chándal. Ha aceptado el guante del Bermeo, colista en Tercera División, por una razón sentimental, apenas cinco meses después de abandonar su banquillo: «Este reto en cualquier otro club no lo hubiera aceptado», desvela. «Es un estado de emergencia, la luz roja está encendida», señala con vocación de bombero. Y espera la ocasión de reivindicarse para impulsarse en un banquillo de Segunda B, en cuyo radar estaba situado: «Entiendo que esa posibilidad llegará. Estoy preparado para ello», desliza.

- Conoce de sobra a la plantilla que se encuentra.

- Sí, un montón de jugadores son los del año pasado, y el grupo de jugadores nuevos los conozco. Algunos son de la cantera del Bermeo.

- ¿Asusta mucho ver al Bermeo último en Tercera con solo 7 puntos?

- Más que asustar, preocupa. Y no gusta. Estamos esperanzados de poder cambiar esta dinámica.

-¿Tiene solución?

- Sí, sí que tiene solución, por eso hemos aceptado el reto. El Bermeo no es peor que nadie de ese grupo de la zona media de la tabla hacia abajo. Los resultados no han acompañado, intentaremos corregir que este Bermeo haga pocos goles y le hagan muchos.

- A usted le va la marcha...

- Sí, sí, la verdad es que sí.

- ¿Hay posibilidad de reforzar a este Bermeo con jugadores de empaque?

- Es prioritario, no demasiados, pero sí necesitamos dos o tres jugadores de ganantías.

- Y ya está moviendo sus múltiples hilos...

- Sí, ya llevo un montón de contactos hechos. Gente contrastada, que caigan de Segunda B o salgan de una lesión

- ¿Hay presupuesto para ello en el Bermeo?

- Sí, el club sabe que es necesiario y va a hacer un esfuerzo por reforzarse.

-¿Cómo encaja la plantilla su llegada de nuevo a Itsasgane?

- Al principio, como todos, con sorpresa. Y ahora entiendo, o lo que he sentido, es compromiso, que quieren tirar hacia adelante. Saben que voy para ayudarles, que este reto en cualquier otro club no lo hubiera aceptado, pero esos tres años que hemos pasado juntos hace que haya llegado.

- ¿Le sorprende que ningún club de Segunda B en Bizkaia se haya acordado de Toño Vadillo en verano y en estos meses sin banquillo?

-Pues sí, sé que he estado en algunas quinielas, con lo que tenía ilusión. He estado esperando y mientras no salía esa oprotunidad he visto mucho fútbol de Segunda B y Tercera. Lo del Bermeo hace unas semanas ni se me hubiese pasado por la cabeza, pero ha surgido la ocasión. Me gusta entrenar, el día a día, y entiendo que esa posibilidad en Segunda B llegará. Estoy preparado para ello.

- Ha firmado solo hasta junio en Bermeo.

- Es un tema especial. No es ninguna obra de caridad. Sabemos que tenemos una buena plantilla, una instalación, un club que nos apoya. Es un estado de emergencia. Está la luz roja encendida y el barco está lleno de agua. Hay que achicar. De hecho, tenían un muy buen entrenador (Pablo Turrillas).

- ¿Ha hablado con Pablo Turrillas?

- No hoy, ni ayer, pero hemos hablado anteriormente y el diagnóstico es similar. La solución era poner a alguien que conociera la plantilla, los entresijos del club rápido, porque no hay tiempo para distraerse.

- Repasando la clasificación, del puesto 13 (Sodupe), con 14 puntos, hacia el sótano de la tabla, hay una diferencia de 7 puntos. Todo muy comprimido.

- Sí, incluso los que están por delante también, el Pasaia, el Basconia, que tiene 16, pero hasta hace dos semanas estaba abajo. Ganar un par de partidos seguidos es la idea y romper esa racha de resultados es el objetivo. El Bermeo ha sido un equipo regular en casa, pero muy malo fuera, 1 punto de 21... Hay que salir del grupo de descolgados y meterte en el grupo de los medios; quedan 25 partidos. Hay equipos a los que se les puede hacer la Liga muy larga.