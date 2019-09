El Balmaseda es líder en solitario y el Portugalete no termina de arrancar La plantilla del Portugalete, durante un entrenamiento. / P. URRESTI Sestao River y Santurtzi también comienzan la temporada con buen pie, el Somorrostro no atina y el Sopude es colista PERU OLAZABAL Lunes, 2 septiembre 2019, 15:45

Luces y sombras para los conjuntos de la Margen Izquierda que militan en Tercera División. El Balmaseda sorprende a propios y extraños con un arranque inmejorable en el que ha logrado el triunfo en sus dos compromisos y es líder en solitario. Le siguen la estela el Sestao River y el Santurtzi con cuatro puntos. No obstante, el Portugalete, el Somorrostro y el Sodupe no conocen la victoria por el momento. Los jarrilleros han empatado sus dos respectivos duelos, los del Malecón acumulan un solo punto y los pupilos de Javi Pereda son colistas con dos derrotas en su haber.

El Balmaseda sigue demostrando que la gran temporada que realizaron el año pasado no fue fruto de la casualidad y en este arranque de liga, continúan por la buena senda al haber cosechado dos triunfos consecutivos, ante el Ariznabarra -2-1- y el Somorrostro -0-1-. A pesar de que la plantilla presenta muchos cambios, el conjunto dirigido por Pablo Palacio ha sabido responder ante la adversidad y ya son líderes del grupo en solitario. Por otra parte, el Sestao River también se mantiene a la altura de las expectativas en este tramo inicial. Los verdinegros vencieron por 3-0 en el primer duelo y este fin de semana, no han podido pasar del empate frente al Ariznabarra a domicilio -0-0-. Los de Las Llanas están únicamente un peldaño por debajo del Balmaseda en la clasificación. Al igual que el Santurtzi, que ganó en la primera jornada al Lagun Onak por 2-1 y en este segundo compromiso, ha firmado las tablas contra el San Ignacio. Es sexto por la diferencia de goles.

Sin embargo, hay tres equipos que no están consiguiendo buenos resultados por el momento. El caso más sorprendente es el del Portugalete, que el curso pasado fue líder indiscutible del grupo, pero que por ahora, no conoce la victoria en lo que llevamos de temporada. Acumula dos empates: frente a la Real Sociedad C en La Florida -1-1- y ante el Beasain como visitante-0-0-. El Somorrostro, que también realizó un gran papel la campaña anterior, tampoco ha empezado de la mejor manera posible, ni mucho menos. Firmó las tablas en Urduliz -0-0- y ha perdido en su primer partido en El Malecón contra el Balmaseda. Aunque indudablemente, la peor parte se la está llevando el Sodupe, que es el colista actual del grupo cuatro de Tercera División. La escuadra azulgrana sucumbió en primera instancia ante el Basconia por 3-2 y este sábado perdieron contra el Urduliz por 0-2.