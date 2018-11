Tercera División Ayala, nuevo técnico del San Pedro: «Era muy peleas, de los guerrilleros» Ayala lidera la nave del San Pedro / J. B. El sestaotarra Jon Ayala, de 43 años, suple a José Luis Pérez al frente del banquillo del colista de Tercera JAVIER BELTRÁN Sestao Jueves, 8 noviembre 2018, 19:42

Jon Ayala, de 43 años, sestaotarra, suple a José Luis Pérez al frente del banquillo del San Pedro, colista en Tercera, con la idea de enderezar el rumbo. «Voy a disfrutar como un enano», lanza.

- Cuenta en su currículum con el paso por los banquillos del Santutxu Juvenil, Barakaldo Juvenil, Abanto, Gallarta, Acero e Iturrigorri. Mucho fútbol Regional y estreno ahora en Tercera.

- Estoy alucinado por la repercusión. He pasado de entrenar a mi hijo en el Benjamín a empezar a que me llamen radios, prensa… Sobre todo, estoy muy ilusionado por estar en Tercera, por estar en el equipo del pueblo, en el que he jugado. He entrenado durante muchos años en su base, he sido coordinador, mi aita ha sido directivo y, lógicamente, al final, es mi casa.

-¿Le pilló por sorpresa el nombramiento, aunque conocía a los directivos y al entorno?

- Me llamó el coordinador y me dijo que si me podía pasar por el club, que quería hablar conmigo el 'presi', y pensé: «Yo que entreno a un Benjamín, qué raro que tenga que ir. O me echan, o me quieren decir algo». Lógicamente, no era para echarme. Me lo ofrecieron y me quedé un poquito sorprendido, pero con muchas ganas. Tenía que solucionar temas familiares, alguno laboral de cambio de turnos, pero no tenía ninguna duda.

- Acumulaba ya seis años sin entrenar a séniors por circunstancias diferentes.

- Sí, porque desde que dejé el Iturri no había entrenado por temas familiares (de su hijo) y laborales. Aunque me habían llamado algunos clubes, tampoco me era posible.

- ¿Cómo es como entrenador: más del estilo de Valdano o de Mourinho?

- Me he tranquilizado en el banquillo, sí, algún árbitro lo agradecerá… Era muy peleas, de los guerrilleros. Mi pareja siempre decía que no entendía cómo puedo ser tan tranquilo en la calle y, de repente, entrar en un campo de fútbol y transformarme.

- Una plantilla modesta la del San Pedro, con poca o ninguna experiencia en Tercera, que trabaja o estudia, un presupuesto bajo... ¿Es como para estar último en la tabla?

- El San Pedro no lo está haciendo tan mal. Ese es el gran problema. Es un equipo que puede competir y, de hecho, ha competido durante todos los partidos en los que ha estado José, pero hay veces que no salen las cosas. Igual en un momento dado viene otro y se cambia las botas. Y con botas nuevas ganamos dos partidos y va para delante esto.

-Arrancó su andadura con un 0-0 en Pasaia.

-Sí, me sentí muy satisfecho con el trabajo de los jugadores. Un puntito y portería a cero. Tenemos que seguir trabajando, esto es muy largo. Ahora solo pienso en cómo ganar al San Ignacio, que tiene una gran plantilla y buenos delanteros.

-¿Qué le ha dicho a los jugadores durante sus primeros días al frente del San Pedro?

- Los voy conociendo, y hablaré con todos para ir viendo temas particulares de cada uno, qué estudian, qué vida llevan. Lo único que les he pedido es que disfruten. Yo voy a estar disfrutando como un enano. Es mi club, en Tercera División, en Las Llanas, para mí no se puede pedir más. Seguro que habrá momentos complicados. Estamos jugando a fútbol, no somos profesionales. Ya habrá momentos de pensar y de contarnos nuestras penas.

-¿Ha dialogado con José Luis Pérez, su antecesor?

-La verdad es que no. Preferí mantenerme al margen para no inmiscuirme.

-¿Hay dinero para reforzar la plantilla?

- Puede ser que podamos hacerlo, hay líneas con mucha gente y otros puestos con pocos. La plantilla, en ese sentido, está algo descompensada.

-¿Se iría a entrenar fuera, al extranjero, en el futuro?

-No lo tengo tan claro. Me costaría, me gusta implicarme en un club, aunque si fuera una oferta de la pera…