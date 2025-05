El Arratia homenajeará a Mendilibar, doble campeón de liga y copa con el Olympiacos

Juanma Mallo Martes, 27 de mayo 2025, 19:04 Comenta Compartir

José Luis Mendilibar (Zaldibar, 64 años) se ha convertido en un entrenador de referencia para los aficionados del Olympiacos. La pasada temporada ganó la Conference League y este curso lo ha cerrado con un doblete: se ha llevado la liga y la copa de Grecia. Es un ídolo, como antes fue Ernesto Valverde, y también en casa quieren rendirle un tributo.

De este modo, el Arratia le hará un homenaje el próximo sábado 7 de junio en el campo de Urbieta, situado en Igorre. Mendilibar comenzó su carrera en los banquillos en este equipo hace más de 30 años. «Dejé de jugar al fútbol y me dio la posibilidad de entrenar. Seguí haciendo algo que me gustaba. Me ponía nervioso porque era la primera vez que iba a entrenar e iba a hablar delante de 25 jugadores. Lo recuerdo con mucha ilusión y sin pensar en lo que iba a ser. Sólo pensaba en el Arratia, en ese año. No pensaba en voy a hacer una carrera como entrenador y voy a llegar a ser profesional», comentó en una ocasión a 'Marca'.

¿En qué consistirá el homenaje a este preparador que estuvo dos años en Igorre? Se colocará una escultura en su honor, se le entregará una placa de recuerdo, habrá un aurresko. Además, se sorteará entre los jugadores y jugadoras del Arratia una camiseta del centenario de la formación griega firmada por sus futbolistas. Además, se disputará un partido de veteranos entre el Arratia y el Eibar.