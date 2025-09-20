El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría Canterano del Madrid y cedido al club de Gobela por el Tenerife, el joven atacante de origen senegalés está en boca de los foros futbolísticos

En una Primera Federación cada vez más profesionalizada y competitiva, repleta de futbolistas con currículums envidiables y calidad a raudales, muchos focos apuntan en estos días hacia Gobela, la casa del Arenas de Getxo. Allí está despuntando Babá Diocou, a quien sin duda se le puede calificar ya como una de las grandes sensaciones en este inicio del curso en la categoría. El futbolista de origen senegalés ha llamado la atención por su potencia, velocidad y regate. Cualidades que ha exhibido en los tres golazos que ha marcado ya, uno por jornada, y que han corrido como la pólvora por las redes y foros futbolísticos.

Babá se incorporó este verano a la disciplina arenera en préstamo desde el Tenerife en una operación fraguada con mucha rapidez y sigilo. Tanto que, aunque sorprenda, ni siquiera el propio técnico del cuadro chicharrero sabía que pertenecía al club. «Me enteré de que era del Tenerife el otro día, cuando metió el primer gol, y me dijeron que era nuestro», lanzó en rueda de prensa. «Me imagino que si no está aquí es porque en ningún momento pudo estar, por el tema de las fichas», apostillaba, lanzando de paso un dardo hacia los despachos.

Son muchas las voces que están pidiendo el regreso lo antes posible del extremo al Tenerife, que comparte grupo con el Arenas. Una circunstancia que, como suele ser habitual en los préstamos, está pactada en el contrato de cesión entre ambos clubes. Sin embargo, es el propio Babá Diocou quien por el momento hace caso omiso a los cantos de sirena procedentes desde la isla. «Estoy concentrado al cien por cien en hacer una buena temporada aquí. Lo que se diga por ahí la verdad es que no me importa demasiado. Quiero seguir aquí y estar a tope con el Arenas», confirma en declaraciones a este periódico.

«Estoy muy contento por haber venido aquí. Es un club humilde, una gran familia. Desde el primer momento me han transmitido mucha confianza tanto el entrenador como el club. Mis agentes me dijeron que esta era la mejor opción para mí y así ha sido», describe Babá. Sobre su rápida adaptación al juego del Arenas, a lo que le pide Jon Erice y el buen rendimiento que está ofreciendo en estas primeras jornadas, el habilidoso atacante se muestra cauto. «Estoy contento en lo personal, pero es una pena no haber sumado algún punto más. El plan es seguir trabajando e intentar marcar todos los goles que pueda para ayudar al equipo. No me he planteado ninguna cifra».

Versatilidad

En estas primeras jornadas, Babá ha jugado tanto en banda izquierda como en punta gracias a su versatilidad. «Creo que tengo capacidad de hacerlo bien en los dos sitios, depende de los contextos de los partidos», dice. Aunque también es cierto que su mejor versión ha sido partiendo pegado a la cal. «En cuando a poder regatear, encarar y el uno contra uno, me es más fácil en la banda, pero por dentro también puedo hacer bastante daño».

Babá Diocou, de 20 años, llegó con 10 a España procedente de Senegal, dejando atrás a buena parte de su familia, en una de esas historias de superación personal y familiar que muchas veces ofrece el mundo del fútbol. Su primer equipo fue el Complutente Alcalá, aunque pronto llamó la atención de los ojeadores del Real Madrid, que lo incorporó a su cantera con rapidez. En La Fábrica ha permanecido hasta este verano, quemando etapas y creciendo futbolísticamente, hasta el punto de que Carlo Ancelotti le llamó a filas para completar entrenamientos con el primer equipo, algo que agradece.

También guarda un muy buen recuerdo de Xabi Alonso, ahora en el primer equipo blanco. «Estuve con él en infantiles. Tengo muy buenos recuerdos de él, es una persona muy cercana que siempre nos transmitía mucha confianza. Nos decía que nos divirtiéramos en el campo. Para un jugador tener esa confianza y esa cercanía es muy importante»