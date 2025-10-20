Un árbitro habla del 'VAR de la honestidad': «Hay que fomentar la deportividad y no la trampa que se ve en la televisión» Ángel Andrés Jiménez es conocido como el 'Árbitro de la Paz', quien promueve el respeto y los valores en el fútbol

Bruno Vergara Lunes, 20 de octubre 2025, 17:51 Comenta Compartir

Ángel Andrés Jiménez es un árbitro de fútbol conocido por promover el respeto y los valores deportivos en los campos donde juegan niños y niñas. Apodado el 'Árbitro de la Paz', este colegiado ha publicado un nuevo vídeo en el que no solo pide a los jugadores que se comporten, sino a técnicos y al público.

Antes del partido explica las normas «básicas» de la liga y el protocolo que existe para cada encuentro. «Siempre buscando la felicidad de niños y niñas, que es lo más importante», ha subrayado. En este sentido, afirma que con una falta de respeto, «paramos» el partido, «avisamos a los entrenadores y explicamos que esto no puede pasar». Si un episodio vuelve a producirse, el juego «se acaba».

El colegiado, en una charla ante los futbolistas menores, entrenadores y el público, donde también hay familiares, ha hecho hincapié en que se considerará una falta de respeto que cualquier aficionado, ya sean padres o madres, «dé instrucciones a los futbolistas». «Ustedes tienen que animar, los chavales se tienen que ir contentos», ha remarcado Ángel Andrés Jiménez.

@arbitrodelapaz "Primera falta de respeto, paramos; segunda, suspensión definitiva. Tampoco pueden dar instrucciones tácticas a los jugadores. Pero sí pueden animar, ayudar a crear buen ambiente. Eso es maravilloso. Todo por el bien de los menores". Y así fue. Genial comportamiento dentro y fuera del terreno de juego en el partido entre @udlosprados1973 y EF Cártama. Fútbol base educativo. Así da gusto arbitrar. @liga_ciudad_de_malaga @plataforma090 @fundacionfomentodeporte @fundlacaixa ♬ sonido original - Árbitro de la Paz

El árbitro se ha referido también al famosos VAR, pero él ha hablado del VAR de la afición, «ver, animar y respetar», ha enfatizado. «Hay que crear buen ambiente». Además, se ha referido al 'VAR de la honestidad'. «Si me equivoco, por favor, que me lo digan. Ellos (futbolistas) saben que han dado el último al balón, pero yo no. 'Le he dado yo', que me lo digan. Hay que fomentar la deportividad y no la trampa que se ve en la televisión».

El vídeo, que ya tiene 600.000 reproducciones, ha generado numerosos comentarios, la gran mayoría apoyando a este árbitro y sus mensajes. Sin embargo, hay otros que no les ha gustado. «No estoy de acuerdo, los niños también deben aprender a aguantar un poco de presión, después llegan a infantiles o cadetes y se ponen a llorar porque algunos de la grada gritan», afirma un usuario, quien está de acuerdo en parar el partido si «hay insultos o agresiones». Este último comentario ha sido respondido por otro internauta: «Si vas al fútbol a gritar e insultar a chicos de esa edad, tienes un grave problema».