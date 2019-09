Andoni Pérez, la joya del Sestao River, va saliendo del túnel Andoni Pérez, a la derecha, en un partido con el Danok Bat. / E.C. El joven mediapunta vizcaíno está cada vez más cerca de debutar en Tercera con el equipo de su pueblo tras superar la fractura de peroné que sufrió en marzo JAVIER BELTRÁN Jueves, 12 septiembre 2019, 12:21

Andoni Pérez Álvarez (Sestao, 14-7-2000) fue uno de los jugadores más desequilibrantes del pasado grupo norteño de la División Juvenil de Honor. Mediapunta de talento, diferente y especial, se formó en Lezama hasta que fue cortado en cadetes por alguna desavenencia en un Torneo de Semana Santa. Recaló entonces en el Sestao River antes de alistarse el curso pasado en el Juvenil de Honor del Danok, donde cumplió hasta junio su segunda campaña. Su buen rendimiento atrajo el interés de conjuntos como Zaragoza, Real Sociedad, Alavés y Eibar, decidió volver a casa. Solo la fractura de peroné sufrida el pasado mes de marzo en un entrenamiento le ha impedido debutar en Tercera. Pero no será por mucho tiempo, ya que su paso por talleres está cerca de terminar.

«Puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque, de extremo, por dentro, hasta de delantero. Le gusta venir a recibir, tiene mucha velocidad, un tren inferior muy fuerte, con buenas arrancadas, pase y visión de juego. Si se le lleva bien, tiene mucho futuro«, describía su técnico en el Danok, Luis Garma. En vista de ello, su actual entrenador, Ibon Etxebarrieta, no dudó en atarle como Sub 23 de campanillas. El River ya lo quiso hace un año siendo aún juvenil, pero el Danok no acostumbra a dejar salir a sus jugadores antes de cumplir su último ciclo. El destino le devolvía a Las Llanas. El chico y su familia no aceptaba la oferta de los maños, que le ofrecía un contrato con su filial, y se decantó por quedarse en el pueblo integrado en un equipo con aspiraciones reales de ascenso a Segunda B. De hecho, el River acumula todo el 2019 sin perder sumergido en una inercia positiva, ya que ni en el playoff de ascenso ni en los tres primeros partidos de la presente Liga en el Grupo IV de Tercera División ha hincado la rodilla. De hecho, marcha segundo en la tabla, con 7 puntos, a dos del líder Balmaseda

Han sido meses de duro trabajo. Tras la operación, en la que le colocaron un clavo, estuvo tres meses de rehabilitación antes de arrancar la pretemporada del Sestao. No tenía fuerte la musculatura de la pierna después del verano y se ha sometido a un plan de readaptación para robustecerla. Se trata de una lesión delicada que requiere cierto mimo. Primero con sesiones de gimnasio para acorazar de manera adecuada la musculatura y ahora, con el tono muscular mejorado, se va reajustando para en un par de semanas integrarse en el grupo pilotado por Ibon Etxebarrieta. Andoni debe coger ritmo y la chispa necesaria para competir en el rectángulo de juego y corroborar unas condiciones de las que espera disfrutar un conjunto que va sin cadena.