Alkorta revela que también vivió una pelea similar a la de los jugadores del Valladolid: «No daba crédito...»

Rafa Alkorta, exjugador del Athletic y Real Madrid, reveló anoche en 'El Larguero' que él también vivió una pelea similar a la que tuvieron los jugadores del Valladolid el domingo pasado. Fue en su etapa en el Real Madrid (1993-1997). Y aunque evitó dar los nombres de los protagonistas de la bronca, sí contó lo sucedido.

Como era de esperar, el tema más comentado en la tertulia deportiva fue la bronca entre los jugadores del Valladolid Latasa y Luis Pérez, que acabó con el segundo lanzando un puñetazo al primero. Alkorta confesó entonces que durante un entrenamiento en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, él fue testigo de una bronca similar.

La tensión venía por un mal resultado en el último partido. «Los que habíamos jugado como titulares entramos antes (al vestuario) y yo me estaba afeitando cuando veo pasar a un compañero con tranquilidad, con una pachorra...», comienza contando el exfutbolista. «Al minuto aparece otro agarrado por dos gritando '¡te mato, te voy a arrancar la cabeza!' Y yo afeitándome no dando crédito. Mirándoles por el espejo y diciendo 'no puede ser esto...'».

🥊💥 @RafaAlkorta1 cuenta la PELEA que tuvo que vivir dentro de un vestuario: "No voy a decir nombres"



🪒💈 "Me estaba afeitando con el espejo y veo pasar a un compañero con tranquilidad y después pasan otros dos amenazando a un tercero... ¡Dónde está!" pic.twitter.com/tEXAeMFXS1 — El Larguero (@ellarguero) April 7, 2025

La sangre no llegó al río, confirmó después el propio Alkorta: «Llegó uno por detrás, con dos que lo engancharon, y lo pararon. Pero entró gritando '¿dónde está, dónde está?'». Álvaro Benito, compañero del vizcaíno en aquel Real Madrid, confirmó lo sucedido y aseguró que «esos entrenamientos son peligrosos».

Alkorta confesó que lo que más le había sorprendido era la tranquilidad con la que había entrado al vestuario uno de los implicados, «como diciendo, esto se ha quedado en el campo».