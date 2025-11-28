En horas bajas

Hacía tiempo que los equipos españoles no suscitaban tantas dudas en las competiciones europeas. El Borussia Dortmund endosó cuatro goles al Villarreal y el Chelsea ... pasó por encima del Barça 3-0. Tampoco el Athletic pudo doblegar a una escuadra mediana como el Slavia. Mejor le fueron las cosas a los equipos madrileños, aunque el Atlético tuvo que llegar al minuto 93 para doblegar en casa el Inter y el Real Madrid necesitó de cuatro goles de Mbapeé para vencer al Olympiacos.

Los resultados sugieren que los equipos españoles no son suficientemente competitivos. Una de las razones, naturalmente, está relacionada con los presupuestos económicos. En Inglaterra los equipos no solo son más ricos, sino más parejos, porque el reparto de los ingresos por derechos televisivos es más igualitario, mientras que en España la diferencia entre lo que recibe el primero y el último clasificado es máxima. No extraña que, año tras año, solo Real Madrid y Barça se disputen el campeonato liguero.

A nadie se le escapa que, a mayor simetría entre los presupuestos de los clubes, más competencia existe entre los contendientes. Entre el segundo clasificado de la Premier —el Chelsea— y el duodécimo —el Liverpool—, median solo 5 puntos. Por el contrario, los 31 puntos del Barça son, aproximadamente, el doble que los que ha logrado el equipo situado en la posición 12º: el Celta, con 16 puntos. Dicho de otra manera, en España hay tres veces más diferencia de puntos que en Inglaterra, entre el 2º y el 12º clasificado. La conclusión es evidente: los equipos británicos que juegan en Europa están acostumbrados a tener que batirse el cobre en cada partido de su competición nacional.

El bajón en la competitividad de la Liga española está relacionado también con la fuga de talento. Cuando los dos mejores futbolistas del mundo —Messi y Cristiano— jugaban en España, los focos estaban en la Liga. Pero Yamal y Mbapeé no son Messi y Cristiano y los patrocinadores prefieren invertir en otras ligas.

Si ha menguado la atracción, también lo han hecho los salarios y la capacidad de los clubes españoles para fichar. Obligados por la Liga a un férreo control por el Fair Play Financiero, España vende bien, pero sin poder mantener a sus mejores activos, entre otras cosas porque algunos clubes llevan años endeudándose. Vuelan las estrellas, tanto como las jóvenes promesas.

Existe otro déficit en los equipos españoles, que se evidencia, sobre todo, cuando se enfrentan a uno británico. Los ingleses se muestran más contundentes y exhiben un poderío físico inigualable. El tiqui taca ha reportado los mayores éxitos a la selección y se ha generalizado, también en la Liga, un fútbol de toque que infravalora el despliegue físico, como si fueran incompatibles. El virtuoso tal vez pueda olvidarse de bregar y meter la pierna, pero la mayoría de jugadores tienen que comerse al rival. Sí, falta en la Liga una distribución económica más equitativa, falta dinero, patrocinadores y buenos jugadores, pero también algo tan sencillo y necesario como fortaleza física e intensidad. Y eso no depende de los millones.