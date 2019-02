Aitor Calle: «Ojalá pueda ascender con el Haro, que ya se lo merece» El Correo JAVIER BELTRÁN Bilbao Martes, 26 febrero 2019, 18:56

Aitor Calle, que fuera mediapunta de clase en Lemona, Sestao River o Ibiza, entre otros, y entrenador en Bizkaia en el Deusto, por el que dejó su trabajo de comercial para centrarse en el mundo de los banquillos haciendo de todo, y Portugalete, donde no le dejaron expresarse más de nueve jornadas, triunfa al frente del Haro. «Estoy muy tranquilo aquí», admite modesto el míster del líder indiscutible de la Tercera riojana.

Calle, de 42 años, vive integrado en un piso de la localidad, famosa por sus preciados vinos, a medio camino entre su Bilbao natal, y el pueblo soriano de sus padres, sin abandonar su esencia ni sus raíces, paladeando lo que más le gusta de manera profesional: entrenar. El líder en el estadio de El Mazo narra su vivencia: «Las cosas van saliendo bien y vamos peleando por la Liga, que es lo queríamos, con un colchoncito respecto al segundo y la tercero. Más no se puede pedir, la verdad», relata. Un Aitor Calle que no para en su nuevo cometido: «Voy para adelante y para atrás. Estoy en medio de todo. La novia la tengo en Bilbao, a los aitas en Soria, y el piso en Haro, donde paso la mayor parte del tiempo. A la vez, muy cerquita de Bilbao, y cuando puedo me escapo», desliza el técnico deustoarra sobre su rutina.

Un Haro que, tras su última victoria ante el Pradejón, comanda el Grupo 16 de la Tercera División, con 68 puntos, por delante de Náxara, con 59, tercero es la SD Logroñés, con 58, y cuarto, Anguiano, con 50. Una ventaja considerable sobre sus competidores, rebasado con creces el ecuador de una competición tildada de suave, pero que Calle quiere poder visibilizar. «Este año, con respecto a otras temporadas, y los números así lo reflejan, está siendo de las más igualadas. Se ha vuelto más competitiva, cualquier equipo puede ganar a cualquiera, cuando otros años había mucha más diferencia. Eso la hace más atractiva. Todo lo que se haga va a tener más valor y, por tanto, contento con los resultados que vamos obteniendo», describe.

Sus números al mando del Haro, primorosos: 22 partidos ganados, dos empatados y solo dos perdidos. 60 goles a favor y 11 en contra. Joseba García (11), Facundo (9), Mikel Bueno (6) y Sota (6) se reparten la mitad de sus tantos en un plantel confeccionado en verano por Aitor Calle, que no se separa del móvil para planificar cada detalle de los entrenamientos y consensuando con su segundo algunos retoques de las alineaciones, que cada año lucha por el ascenso a Segunda B. Ya son muchos los playoffs marrados. Calle espera escribir de nuevo la historia del club jarrero, como ya lo hiciera en Deusto con su sonado ascenso. «Son muchos años con el Haro en la liguilla. Se respira en el pueblo que hay ilusión, el ambiente es bueno, y eso demuestra lo complicado que es ascender. El camino más corto es quedar campeón y vamos a pelear por ello. Ojalá, por fin, el Haro pueda ascender a Segunda B, que ya se lo merece», lanza Calle, que se ha ajustado el traje de entrenador en su incipiente carrera.