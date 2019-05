Aduriz será el futbolista más veterano de la Liga Hilton, con el balón, es el futbolista más veterano de las grandes ligas europeas: juega en el Montpellier con 41 años. / EL CORREO El récord en los grandes campeonatos europeos lo tiene Hilton, del Montpellier, que con 41 años y ocho meses ha renovado hasta 2020 JUANMA MALLO Miércoles, 22 mayo 2019, 13:26

Aritz Aduriz jugó el pasado sábado en Sevilla con 38 años, 3 meses y siete días. En esta temporada recién acabada, solo dos futbolistas con más edad han pisado el césped en un partido de la Liga. Se trata de Juanjo Camacho, del descendido Huesca (38 años y 9 meses), y Borja Fernández, que ya ha anunciado que abandona el Valladolid y deja el fútbol en activo. De este modo, el delantero del Athletic será el futbolista más veterano del torneo de la regularidad en España. En Europa, sin embargo, existen ejemplos de una mayor longevidad.

Se lleva la palma Vitorino Hilton, central y capitán del Montpellier. Con 41 años, ocho meses y 5 días, disputó el sábado el duelo contra el Nantes de la Ligue 1. Y seguirá defendiendo los colores del equipo galo, ya que ha renovado hasta 2020. Y es que no cuenta con un papel residual. El brasileño, que se inició en el Chapecoense, ha salido en el once inicial en el 95% de los encuentros, y ha sumado el 94% de los minutos. Tiene, por tanto, un papel fundamental en una formación que marcha en quinta posición a falta de una jornada para que termina la temporada en Francia. Allí también está Buffon, con 41 años, 3 meses y 13 días afrontó su último duelo con el PSG. Todo apunta a que no seguirá en el conjunto del Parque de los Príncipes.

En Alemania, sobresale otro delantero centro: Claudio Pizarro, que pisó el césped con 40 años y 7 meses, ha prolongado su relación con el Werder Bremen hasta 2020. Eso sí, su presencia en el césped ha sido escasa: 9% de las veces en el once inicial, y el 22% de los minutos disputados. Eso sí, ha participado en el 12% de los goles de un equipo con el que se enfrentó el Athletic en la Europa League. En comparación con Aduriz, el guipuzcoano ha estado en el 4% de las dianas rojiblancas, el 26% de los duelos como titular, y el 27% de los minutos sobre el césped. La Bundesliga también cuenta con otro hombre mayor que el futbolista donostiarra: Jaroslav Drobny, del Fortuna Dusseldorf. Acaba contrato en 2019, y cumple 40 años en octubre.

Mientras tanto, en la Serie A, el Chievo Verona presenta una pareja veterana. Un delantero centro, Sergio Pellisier, con 40 años y un mes; y un portero, Stefano Sorrentino, con 40 años y 17 días. A esa edad han afrontado su último encuentro con este equipo. Massimo Gobbi, lateral izquierdo del Parma, les sigue de lejos, con dos meses más que Aduriz.

En Portugal no hay nadie tan longevo, y en la Premier hay un puñado de futbolistas, como Peter Crouch, nacido el 30 de enero de 1981, quince días antes que Aduriz. Aunque el de más edad que ha jugado esta temporada es Julián Speroni, que defendió la portería del Crystal Palace con 39 años, ocho meses y un día.