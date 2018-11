«En el fútbol también podemos encontrar grandes valores» El periodista de EL CORREO posa con un ejemplar de 'Lo mejor del fútbol' en el campo de Mallona. / MANU SAN ADRIÁN El cronista del Athletic en EL CORREO publica un libro para niños y jóvenes con historias ejemplares que nos han dejado algunos futbolistas ROBERT BASIC Domingo, 4 noviembre 2018, 00:49

Jon Agiriano, cronista del Athletic en EL CORREO, acaba de publicar 'Lo mejor del fútbol'. El libro, ilustrado por Nicolás Aznárez, está destinado al público infantil y juvenil, pero es apto y aconsejable para todas las edades. El subtítulo que se lee en la portada aclara su contenido e invita a la lectura: 'Solidaridad, valentía, fidelidad, honradez, compañerismo.... Historias ejemplares de tu deporte favorito que te gustará conocer'.

- ¿Cómo surge este libro?

- De un modo casual. A principios de año, la editorial 'A fin de cuentos' me propuso escribir un libro sobre fútbol para niños y jóvenes. La propuesta me gustó, pero enseguida me di cuenta de que no iba a ser fácil. No sabía de qué escribir. Me preguntaba qué podría interesar a unos chavales como los de ahora, que manejan tanta información a través de la televisión, Internet, los móviles, las play station...

- Muchísima más información de la que teníamos sus padres.

- Incomparablemente mayor. Nosotros conocíamos básicamente a los jugadores de nuestro equipo. Del resto teníamos algunas nociones por los cromos, o por haberles visto en algún partido televisado. Qué tiempos aquellos en los que se televisaba un partido a la semana y, si tocaba el del Athletic, eras el niño más feliz del mundo. Nosotros de los equipos extranjeros conocíamos, poco y mal, a cuatro jugadores, a los mejores, de verles en las finales europeas o en los Mundiales. Ahora cualquier niño un poco puesto te recita la alineación del Bournemouth.

- Al final, sin embargo, encontró un tema para el libro que le pareció interesante.

- Sí. Me acordé de algunas historias del fútbol que había contado a mis dos hijos mayores cuando eran pequeños y les habían llamado la atención. La de Obdulio Varela en el Maracanazo, la de Matthias Sindelar negándose a jugar para los nazis, la de Caszely negándole la mano a Pinochet en el Palacio de la Moneda, la del pobre Duncan Edwards, en su lecho de muerte, preguntándole a un ayudante de Matt Busby a qué hora era el partido contra los Wolves porque él no se lo podía perder... Les gustaban tanto como los mejores cuentos. Y pensé que el libro podía ir por ahí, por rescatar una serie de historias ejemplares del fútbol que los chavales desconocen.

- Nadie se ha interesado en contárselas.

- Hoy en día, en el fútbol sólo importa el presente. Es un objeto de consumo rápido más. La vorágine de la actualidad puede con todo. Y, claro, este tipo de historias parecen viejas, pasadas de moda. Cuando no lo son en absoluto. Son intemporales. Basta con que se las cuentes a alguien para darte cuenta de que no han perdido ninguna vigencia.

- Quizá porque los valores que transmiten -la solidaridad, la valentía, la fidelidad, la honradez, el compañerismo, como dice en el subtítulo del libro- no caducan.

- Exactamente. Bueno, al menos eso me gustaría pensar.

Enseñanzas

- ¿Podríamos hablar de 'Lo mejor del fútbol' como un libro de valores?

- Vamos a ver. Mi prioridad al escribirlo ha sido entretener. Yo en estas cosas, incluso en los artículos que escribo en el periódico, nunca dejaré de atender a Billy Wilder. Me gustaría que este libro lo lean a gusto padres e hijos y madres e hijas. Que disfruten con él. Que pasen un buen rato y conozcan a unos personajes que merecen ser conocidos y admirados. Ahora bien, tampoco te puedo negar que me gustaría que sea un libro instructivo, pedagógico, que sirva como enseñanza contra el fanatismo, contra la estupidez, contra el infantilismo de querer ganar como sea... No hay nada más pedagógico que los buenos ejemplos y este libro está lleno de ellos, de jugadores que, en un momento dado, nos dieron una lección. En el fútbol también podemos encontrar grandes valores. Nos lo dijo Albert Camus hace muchos años, pero conviene recordarlo de vez en cuando. Este deporte es mucho más que fanáticos y jovencitos millonarios viviendo en su burbuja particular.

- Sólo hace falta ver los espectáculos tan poco edificantes que se dan en los campos de fútbol, incluso en partidos de niños, para darnos cuenta de que necesitamos esos ejemplos de los que habla.

- La verdad es que sí. Continúo viendo fútbol escolar, siguiendo a mi hijo pequeño. La verdad es que la mayoría de gente es bastante normal y sensata. Tampoco vamos a exagerar. Pero te encuentras con cada tronado...

Zarra, el caballero

- Hablemos de futbolistas ejemplares: Zarra tirando aquel balón fuera en La Rosaleda.

- Y tanto. Zarra no podía faltar en este libro. Su manera de comportarse en el campo, heredada y transmitida luego por otros grandes futbolistas del Athletic como José Mari Orue e Iribar, es el 'gure estiloa' del que podemos sentirnos orgullosos. Y no otros.

- Hay otras dos historias más relacionadas con el Athletic.

- Sí. Una de ellas es la del corte de pelo de los jugadores en solidaridad con Yeray. Y la otra una que tiene como protagonistas a Marcelo Bielsa y a Hasier Otxoa, el niño con el que paseó por Lezama el día de su primer entrenamiento. De 18 historias, tres son del Athletic. Supongo que se me ha visto un poco el plumero, ja, ja,ja.

- También hay tres historias protagonizadas por mujeres.

- Sí. La de las pioneras Dick Kerr Ladies en los años de la Primera Guerra Mundial, la de Marta Vieira y la de la Salma Al Majidi, la primer entrenadora árabe en dirigir a un equipo de hombres. Unas heroínas.

- Jupp Heynckes le ha escrito unas líneas en la contraportada. Todo un lujo.

- Y tanto. Jupp es la generosidad personificada. Un grande. Todo lo que tenga que ver con Bilbao y con el Athletic lo siente como algo propio. Le estoy muy agradecido.