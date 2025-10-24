Directo | España - Suecia

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
ESP
SWE
Colpisa
Viernes, 24 de octubre 2025, 19:46
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
4-3-3
Cata Coll
portero
Ona Batlle
defensa
Irene Paredes
defensa
Maria Pilar León Cebrián
defensa
Olga Carmona
defensa
Aitana Bonmatí
centrocampista
Laia Aleixandri
centrocampista
Alexia Putellas
centrocampista
Vicky López
Delantero
Salma Paralluelo
Delantero
Mariona Caldentey
Delantero
Tony Gustavsson
4-3-3
Jennifer Falk
portero
Hanna Lundkvist
defensa
Nathalie Björn
defensa
Amanda Ilestedt
defensa
Anna Sandberg
defensa
Julia Zigiotti Olme
centrocampista
Kosovare Asllani
centrocampista
Filippa Angeldahl
centrocampista
Johanna Rytting Kaneryd
Delantero
Stina Blackstenius
Delantero
Fridolina Rolfö
Delantero
0%
ESP
0%
SWE
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia