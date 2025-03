Diario desde el infierno helado

Julen Ensunza Miércoles, 5 de marzo 2025, 00:59 Comenta Compartir

El simple hecho de llegar a la línea de partida es un logro», avisan los organizadores de la Classic 6633 Arctic Ultra, una carrera a pie que discurre por algunas de las zonas más extremas del planeta en Canada, a aquellos que deciden inscribirse. Intentan hacerles entender el nivel del desafío. Temperaturas de 35 grados bajo cero que hielan hasta el aliento, soledad y peligros de todo tipo por parajes inhóspitos.

Pues bien, la aventurera alavesa Begoña Alday –28 años– no solo decidió, tal y como adelantó EL CORREO el pasado día 19, asumir ese reto mayúsculo como campo de pruebas para proyectos más ambiciosos que tiene en mente, sino que ha logrado acabarlo con éxito. Dolorida y magullada, pero sin congelaciones y satisfecha de haber conquistado el Yukon. La vitoriana ha sido una de las tres personas que han logrado completar los 195 kilómetros de la carrera corta. En total fueron 22 valientes, todos ellos mayores que la deportista vasca –una media de 50 años–, los que tomaron la salida el pasado día 25.

Unos pocos, concretamente cinco, se encuentran todavía en competición intentando acabar alguno de los dos trazados más largos ideados por la organización que constan de 403 o 613 kilómetros. Un reto solo al alcance de los elegidos. Cada distancia tiene sus desafíos. La mayor parte de la carrera se desarrolla en la Dempster Highway –una pista de hielo–, pero los participantes también deben afrontar «colinas impresionantes» que te obligan a realizar mucho esfuerzos», apunta Alday desde Canadá, «muy contenta por hacer cumplido un sueño».

Sin embargo, reconoce que «ha sido lo más duro que he hecho en mi vida y pensé en abandonar a cada minuto». El momento más crítico lo vivió el segundo día. «Me dio un ataque de ansiedad, me faltaba el aire. Tuve problemas con la máscara que llevaba para que no se me congelara la nariz y poder respirar bien y casi aprieto el botón de localización que llevamos para que nos vengan a buscar en caso de peligro o abandono», recuerda mientras recupera fuerzas en el Yukon. Finalmente superó el bache. La preparación mental que tanto había trabajado los meses previos a la carrera le permitieron «tirar para adelante».

La Classic 6633 Arctic Ultra es una prueba sujeta al entorno, no hay un plan único. Alday se dio cuenta de ello antes incluso de tomar la salida. «La experiencia aquí es muy importante, como demuestra el hecho de que la mayoría eran corredores veteranos. La más joven era yo», asegura. La alavesa no había previsto, por ejemplo, el sobreesfuerzo que representa arrastrar durante tantos kilómetros con subidas y bajadas un trineo que inicialmente iba a contar con unos 20 kilos y finalmente fueron 25.

«No tuve en cuenta que me encontraría con un desnivel de 3.000 metros teniendo que arrastrar prácticamente la mitad de lo que yo peso. Tengo las rodillas y tobillos destrozados de las bajadas», asegura. Tanto es así que los dolores le impidieron dormir la primera noche que llegó a meta. «Me dieron analgésicos, pero no podía aguantar. Me pasé toda la noche llorando dentro del saco».

Sobre la marcha

El plan inicial de Alday era completar de salida 60 kilómetros del tirón antes de acampar unas horas para descansar y luego acometer tres tramos de 50, 40 y 45 kilómetros, respectivamente, intercalados con periodos de recuperación. Nada que ver con la realidad, salvo en los inicios. La jornada inaugural superó las previsiones y completó 65 kilómetros –cada 60 la organización tiene unos puntos de control donde sella una tarjeta a los participantes– y la segunda cumplió con el plan establecido –50 kilómetros más–. Sin embargo, el resto de la ruta lo realizó «sin parar». Nada menos que 21 horas andando para alcanzar el sueño.

«Tenía claro que si acampaba no iba a terminar y al final era como un autómata. Era eso o nada», sentencia, contenta por haber podido completar los 195 kilómetros en un tiempo de 60 horas, doce menos que el límite fijado por la organización. Alday se tomará ahora unos días de descanso en Canadá antes de volver a casa el lunes día 10 con la mente puesta ya en un nuevo reto.

