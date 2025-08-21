El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Detienen en Argentina al responsable de una de las mayores webs piratas de deportes AFP

El creador de 'Al Ángulo TV', conocido como «Shishi», retransmitía de forma ilegal fútbol, Fórmula 1 y otros eventos

Aitor Echevarría

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:47

La Justicia argentina detuvo este jueves en Paraná (Entre Ríos) al presunto administrador de Al Ángulo TV, considerado uno de los mayores portales de retransmisiones deportivas pirata a nivel internacional. El sospechoso, identificado en internet bajo el alias «Shishi», habría desarrollado una red con más de una decena de dominios espejo, además de una aplicación para Android, desde donde ofrecía partidos de fútbol y competiciones como la Fórmula 1 sin autorización de los titulares de los derechos.

La investigación se inició gracias a la colaboración entre la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) y LaLiga de Javier Tebas, que alertaron sobre el crecimiento del servicio. Al Ángulo TV había ampliado su alcance en los últimos meses, conviertiéndose junto a Magis TV (también desarticulada recientemente) en uno de los principales focos de piratería audiovisual de la región.

El operativo fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en coordinación con la Fiscalía, tras un allanamiento en el domicilio del acusado. Allí se incautaron computadoras, teléfonos y diversos dispositivos presuntamente utilizados para sostener el entramado ilegal. También se confiscaron billeteras virtuales y criptomonedas empleadas para canalizar las ganancias obtenidas mediante publicidad y suscripciones informales.

Además de las emisiones en su plataforma, el detenido utilizaba redes sociales como YouTube y X para difundir los enlaces y presumir de su comunidad de más de 100.000 seguidores, asegurando que «nadie podía atraparlo». Sin embargo, la Fiscalía lo señaló como fundador y único responsable del proyecto.

