Consternación en el fútbol por la muerte de un cadete de 15 años Jorge Casado, una de las grandes promesas de la cantera del Zaragoza, ha fallecido de forma repentina

Silvia Osorio Lunes, 27 de octubre 2025, 12:52 | Actualizado 13:00h. Comenta Compartir

Consternación en el fútbol y en, especial, en Aragón. El jugador cadete del Real Zaragoza Jorge Casado ha fallecido a los 15 años. La triste noticia la ha dado a conocer este lunes el club maño con un comunicado urgente en su página web en el que muestra sus condolencias por la muerte del joven futbolista. Según ha informado El Heraldo de Aragón, el deceso se ha producido por «causas naturales».

La entidad aragonesa ha decretado un día de luto y ha suspendido el entrenamiento del primer equipo, así como los del resto de categorías inferiores del club. Jorge jugaba como defensa y apuntaba maneras. Estaba considerado como una de las grandes promesas del fútbol aragonés.

En el comunicado, el Real Zaragoza ha destacado que el joven era socio zaragocista desde niño y entró en la cantera como alevín. Este año era su sexta temporada. «Muy querido dentro del vestuario, deja un vacío irremplazable en su equipo, el Cadete A, y en el Real Zaragoza», han lamentado.

La familia zaragocista, de luto por el fallecimiento del jugador cadete Jorge Casado



El club decreta día de luto oficial y toda la estructura de la Ciudad Deportiva paralizará su actividad este luneshttps://t.co/Si8S3kxszD pic.twitter.com/RgNaxHlOAw — Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 27, 2025

Mensajes de condolencia

Toda la familia zaragocista se encuentra «devastada ante la trágica noticia». «Desde el Real Zaragoza, consternados por la pérdida, nos unimos al inmenso dolor de la familia y allegados de Jorge. Desde el club enviamos todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Jorge».

⚫️ El Athletic Club lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Casado, jugador cadete del Real Zaragoza.



Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz. https://t.co/ARKWP4tPUu — Athletic Club (@AthleticClub) October 27, 2025

Nada más hacerse público el fallecimiento, numerosos equipos han ofrecido su pésame por la irreparable pérdida. Entre ellos, el Athletic, que ha compartido un mensaje de condolencia en sus redes sociales.