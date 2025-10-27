El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Real Zaragoza

Consternación en el fútbol por la muerte de un cadete de 15 años

Jorge Casado, una de las grandes promesas de la cantera del Zaragoza, ha fallecido de forma repentina

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:52

Consternación en el fútbol y en, especial, en Aragón. El jugador cadete del Real Zaragoza Jorge Casado ha fallecido a los 15 años. La triste noticia la ha dado a conocer este lunes el club maño con un comunicado urgente en su página web en el que muestra sus condolencias por la muerte del joven futbolista. Según ha informado El Heraldo de Aragón, el deceso se ha producido por «causas naturales».

La entidad aragonesa ha decretado un día de luto y ha suspendido el entrenamiento del primer equipo, así como los del resto de categorías inferiores del club. Jorge jugaba como defensa y apuntaba maneras. Estaba considerado como una de las grandes promesas del fútbol aragonés.

En el comunicado, el Real Zaragoza ha destacado que el joven era socio zaragocista desde niño y entró en la cantera como alevín. Este año era su sexta temporada. «Muy querido dentro del vestuario, deja un vacío irremplazable en su equipo, el Cadete A, y en el Real Zaragoza», han lamentado.

Mensajes de condolencia

Toda la familia zaragocista se encuentra «devastada ante la trágica noticia». «Desde el Real Zaragoza, consternados por la pérdida, nos unimos al inmenso dolor de la familia y allegados de Jorge. Desde el club enviamos todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Jorge».

Nada más hacerse público el fallecimiento, numerosos equipos han ofrecido su pésame por la irreparable pérdida. Entre ellos, el Athletic, que ha compartido un mensaje de condolencia en sus redes sociales.

