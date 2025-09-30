Los compañeros de un grupo de tiempo libre de Santoña se despiden del portero del Colindres fallecido: «Nos quedamos sin tu sonrisa y sin tu luz» Raúl Ramírez falleció el lunes en el Hospital de Valdecilla después de dos días ingresado tras sufrir un fuerte golpe en un lance del juego

Helena Rodríguez Martes, 30 de septiembre 2025, 13:26

La muerte este lunes de Raúl Ramírez, joven portero de 19 años del Colindres después de sufrir un golpe fortuito durante un partido, ha conmocionado al mundo del deporte. También a toda la sociedad cántabra, especialmente la población a la que pertenecía el equipo en el que militaba, y a su localidad natal, Santoña. Allí nació en 2006 y allí participaba en distintas actividades relacionadas con el deporte, el ocio y la infancia.

'El Veranuco' era uno de esos colectivos, un grupo que lleva a cabo campamentos de verano en la villa marinera y del que Raúl ha sido monitor varios años. Este lunes, tras confirmarse el fallecimiento de su compañero, que llevaba dos días ingresado en el Hospital de Valdecilla, le han dedicado un sentido mensaje, acompañado de un emotivo vídeo, en sus redes sociales. En él, se pueden ver distintos momentos del joven, Estudiante del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Europea del Atlántico, al que se dirigen como «nuestra estrella». «Amigo, compañero del alma, nos dejas sin avisar, sin despedirte, nos dejas dolidos, nos quedamos sin tu sonrisa y sin tu luz. ¿Pero sabes qué? Nos dejas huella, nos dejas recuerdos y nos dejas tu ejemplo. Tu ejemplo de actitud, compromiso, felicidad y cercanía, y ante todo de cariño a tus niños», escriben antes de prometer que «a partir de ahora», hablarán de él, «entre nosotros y a tus niños, siempre vas a estar con nosotros, SIEMPRE».

El mensaje, que incluye unas cariñosas palabras para la familia del futbolista, está escrito a modo de carta de despedida aunque sus compañeros se niegan a decirle adiós «porque a partir de ahora estarás con nosotros de otra forma, pero estarás con nosotros, te lo prometemos». «¡A partir de ahora una Estrella nos guía! Tú luz nos guía Raul», concluyen antes de dar paso a un vídeo hecho «con todo nuestro respeto» y en el que puede verse «un resumen de tantos vídeos e imágenes que tenemos tuyos». En él pueden verse distintos momentos de Raúl compartiendo todo tipo de actividades con los críos que participan en los campamentos vestido con la camiseta del grupo e incluso con un disfraz de vaca. Colgada en el Instagram y el Facebook de 'El Veranuco', la emotiva despedida acumula casi 10.00 'me gusta' y un buen número de comentarios de cariño, apoyo y recuerdo.

Ramírez sufrió un golpe fortuito durante el partido que enfrentaba el sábado a su equipo con el Revilla. Fue un lance en el que la mala fortuna se cebó con el joven y que tuvo lugar en el minuto 63 y con un empate a cero en el marcador. Él defendía la portería y el atacante fue a rematar. Ambos chocaron, como otras tantas veces pasa los campos de fútbol, y el portero cayó tendido sobre el césped y perdió la consciencia. Los sanitarios y su entrenador confirmaron que estaba en parada e iniciaron las maniobras de reanimación hasta que lograron estabilizarle. Su estado era muy grave, tanto que en el traslado en ambulancia hacia el Hospital de Valdecilla, necesitó una nueva reanimación. Ya en Cuidados Intensivos, las pruebas confirmaron que el deportista sufría una aneurisma no diagnosticada que se había roto con un golpe que en otras circunstancias no habría pasdo a mayores. Los derrames cerebrales derivados causaron las paradas cardiacas y daños cerebrales irreversibles.