La Vuelta pide «una ley justa» contra los atropellos Pancarta en la salida de la carrera para exigir un cambio en el código penal. / Twitter Anna González Los ciclistas sostuvieron una pancarta en la salida junto a Anna González, viuda de un cicloturista arrollado por un camión J. GÓMEZ PEÑA. Lagos de Covadonga Domingo, 9 septiembre 2018, 17:53

Anna González perdió a su marido en 2013, atropellado por una camión mientra iba en bicicleta. El conductor se dio a la fuga. Hubo juicio. Pero como el cicloturista falleció en el acto, el chófer no fue condenado por omisión de socorro. No ha pisado la cárcel. Desde entonces, Anna González ha peleado por un cambio en el código penal para endurecer las penas, especialmente, en el caso de los automovilistas que huyen tras arrollar a un ciclista. Su iniciativa ha recogido miles de apoyos en paralelo al aumento de accidentes y muertes en la carretera.

La campaña 'Por una ley justa' estuvo en la salida de la decimoquinta etapa, en Ribera de Arriba. Los ciclistas sostuvieron la pancarta junto a Anna González. Con ella estuvieron Omar Fraile, Pello Bilbao, Enric Mas, Aritz Bagües, Ventoso, Erviti... Y ex corredores que hoy ejercen de cicloturistas y corren los mismos riesgos como Pedro Delgado y 'Purito' Rodríguez. «Es que no sabes si vas a volver a casa cuando sales a entrenarte», coincidieron. Su profesión y su afición son hoy de riesgo. Carne de asfalto.

La propuesta de Anna González está ya en el Congreso, en la fase de ponencias y debate. Los ciclistas piden acuerdo entre la clase política para elevar los castigos a los conductores irresponsables, que, con tasas ilegales de alcohol y después de haber consumido drogas, cogen el volante y salen a la carrereta. Atropellan a un ciclista y, para colmo, no se paran para auxiliarle. La campaña que emprendió Anna González ha llegado a su punto clave. «Si en esta legislatura no se tramitan los cambios, habrá que pelear para que se haga en la siguiente. Igual yo me aparto un poco, pero hay muchas familias, víctimas como yo, que van a seguir esta lucha», comentó en una salida que recordó a tantos fallecidos mientras pedaleaban sobre su deporte favorito.