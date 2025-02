La Vuelta encarece las invitaciones para los equipos españoles

Javier Guillén, director de la Vuelta, ha lanzado un aviso a los equipos españoles. Este año, las dos invitaciones que existen para las formaciones que no son World Tour van a estar muy caras y podría darse el caso de que solo esté en la ... salida de Italia el Movistar. Una posibilidad que afectaría directamente al Euskaltel Euskadi y que además sería un duro golpe para un pelotón nacional que en la edición de 2024 brilló precisamente con las tres victorias de etapa de un grupo UCI ProTeam como es Kern Pharma. «Lo tenemos muy difícil, muy difícil este año, porque como bien apuntas, no solo tenemos que barajar la presencia de equipos españoles, sino que también internacionalmente hay equipos muy potentes que tienen muchas ganas de venir a La Vuelta», avanzó Guillén en una entrevista con 'Relevo'.

Hasta ahora, la ley no escrita era que esas invitaciones correspondieran a dos de las cuatro formaciones españolas del segundo escalón del pelotón profesional –Euskaltel, Kern Pharma, Burgos BH o Caja Rural–. En la edición del pasado año estuvieron en la Vuelta la formación naranja junto a Kern, pero para este 2025 el director de la ronda española no lo tiene nada claro por el creciente nivel de otras formaciones extranjeras que optan a dichos 'pasaportes'. «Nosotros lo vamos a comunicar yo creo que casi seguro después de que lo hagan Giro y Tour. Cuestión distinta es que lo haremos de forma prácticamente inmediata. Desde luego, tenemos una idea, pero no se ha materializado. Además, este año yo creo que tenemos que ser especialmente cuidadosos, porque si al final tenemos esa gran participación que pudiéramos tener, de momento únicamente ha confirmado Jonas Vingegaard su presencia, lo que sí que queremos es tener rivales contra estos grandes corredores», explicó Guillén.

¿Qué supone esto? Que la organización buscará adversarios para el doble ganador del Tour tanto en las formaciones World Tour que tienen asegurada su plaza como en equipos de segunda categoría. ¿Un ejemplo? Tom Pidcock, que esta temporada se ha marchado del Ineos para recalar en el Q36,5, una escuadra que sí ha puesto su vista en la Vuelta a España. TotalEnergies, Uno-X Mobility y Tudor son otros tres equipos con corredores importantes en sus filas, pero parece que la idea es apostar primero por estar en Tour y Giro, relegando a la Vuelta a un plan alternativo.

Es en este marco en el que se mueve la organización de la ronda española, a tenor de las declaraciones de Guillén a 'Relevo'. «A la hora de buscar esos rivales, si a nosotros nos dejan elegir la posibilidad de ir a otros países a tener equipos que tengan esos posibles rivales contra estos grandes corredores, nuestra obligación es hacerlo. Pero, hoy por hoy, confirmo las dificultades. La decisión no está tomada y desde luego no va a ser fácil, pero nos gustaría poder invitar a muchos más equipos de los que tenemos posibilidades de hacer».

Corredores para la general

La alerta está instalada desde ya en esos cuatro equipos nacionales, entre los que está Euskaltel Euskadi. El máximo responsable de la carrera ya les ha dejado claro que en 2025 esas invitaciones no serán asignadas de forma automática para ellos, porque la competencia es muy grande y se va a tener en cuenta que el equipo invitado tenga un corredor importante para la general. «Eso va a estar muy presente. Ahora mismo no te puedo decir si eso va a hacer que la balanza caiga por ese lado, pero eso va a estar presente», afirmó Guillén.

«Además, siempre nos llegan mensajes de por qué el hecho de ser un equipo nacional te casi garantiza estar en la grande de tu territorio. De alguna forma se genera un tipo de agravio frente a otros equipos, en Italia con los italianos, en Francia con los franceses y en España con los españoles. Y claro, a todo eso también tenemos que ser sensibles», advirtió el director de la Vuelta, incidiendo en esa dificultad que se van a encontrar Euskaltel, Kern Pharma, Burgos y Caja Rural, que lo van a tener que hacer muy bien en este 2025 para encontrarse en la salida de la ronda en Piamonte.

«No es fácil. En el momento que lancemos la decisión habrá dos equipos muy contentos, pero unos cuantos bastante enfadados. Tenemos dos 'Wild Cards' y con eso nos tenemos que manejar. La organización siempre busca el interés general de la carrera, y en función de ese interés general tomaremos la decisión», finalizó.