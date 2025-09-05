El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vingegaard sube al podio en Belagua acompañado de Induráin. AFP

Vingegaard sueña con ganar en su cuna

El temible Angliru que invistió el Chava y jubiló por la puerta grande a Contador fue el bautizo del danés. «Fue la primera vez que me vieron»

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:08

Riosa está a los pies de la Sierra del Aramo, en el corazón de Asturias, bien custodiada por el Angliru y el Gamoniteiru. Los cicloturistas ... del Principado comenzaron a hablar de ellos en los 90, pero hasta allí arriba solo se atrevía a subir el ganado y los pastores. Tuvo que ser un ciego, con menos de un 10% de visión, Miguel Prieto Randino, el que fuera con un altímetro a descubrir su grandeza. Su mujer, Marta, hizo de sherpa entre la niebla. Lo midieron todo. 12 kilómetros de longitud y un poco más de 1200 metros de desnivel, con lo que la media es del 10%. Y con rampas del 23,5%. Bajaron y enviaron una carta al director de La Vuelta, Enrique Franco, para rebatirle aquello de que en España no había puertos como en el Giro y el Tour. «Sin exagerar, La Gamonal podría superar al Mortirolo italiano». Solo erró en el nombre. Así nació el mito del muro que finalmente bautizaron como Angliru, al más puro estilo Tourmalet.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

