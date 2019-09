Victoria para el Euskadi- Murias en la víspera de la llegada de la Vuelta a Bilbao Iturria levanta los brazos en Urdax. / EFE El guipuzcoano Mikel Iturria gana en Urdax tras sorprender a sus compañeros de fuga BRUNO VERGARA Miércoles, 4 septiembre 2019, 18:01

Mikel Iturria (Euskadi Murias) tenía esta etapa marcada con una 'x' y no ha fallado. El guipuzcano ha ganado en la meta de Urdax en una final de infarto. El de Urnieta, que se ha metido en la escapada del día, ha atacado a sus compañeros de fuga a falta de unos 25 kilómetros a meta y ha abierto hueco. Ha llegado a tener medio minuto. Por detrás no había entendimiento, e Iturria apretaba todo lo que podía. Solo lo separaban una decena de segundos de sus adversarios, donde estaba el bilbaíno Jonathan Lastra (Caja Rural). Una auténtica contrarreloj para el ciclista de Urnieta. Solo tenía una diferencia de 200 metros con sus máximos enemigos. «He abierto hueco enseguida, pero tenía que aguantar. Pensaba que me cogían a falta de 100 a la meta», ha explicado el corredor.

En ese final frenético, Iturria luchaba contra cuatro. La diferencia era mínima. No quería mirar atrás. «Para lo que soy yo, no he mirado mucho. A falta de dos kilómetros he visto que tenía hueco, pero en el último tramo me he girado y ufff...», ha señalado. El ganador de hoy en Urdax no asimilaba lo ha había hecho. «Siempre sueñas con esto, ahora lo he conseguido y no me lo creo. Luego por la noche veré la etapa»

Iturria conocía bien el final, ya que hace un par de meses estuvo inspeccionándolo. «La víspera hay una contrarreloj, así que pienso que será una etapa propicia para las escapadas», pronosticó entonces. Ha acertado. Y lo ha rematado con una impresionante victoria.

El ciclista del Euskadi- Murias entraba en meta tocándose el casco. No se creía lo que había hecho. Le ha dado tiempo a sonreír. Solo ha sacado seis segundos a sus perseguidores. El primero de ellos ha sido Lastra.

Esta victoria de Iturria es la confirmación de que el Euskadi- Murias puede estar entre los grandes del pelotón. El año pasado, el triunfo de Óscar Rodríguez en La Camperona, sorpredió a muchos, pero dejaba claro el buen trabajo que realizan en el equipo.

Por su parte, el pelotón con los favoritos se tomó el día con tranquilidad y acumuló un retraso en meta de 18,34 minutos. En la general no hubo cambios, con Roglic al frente seguido de Alejandro Valverde a 1.52, Supermán López a 2.11, Nairo Quintana a 3 y Tadej Pogacar a 3.05.