«Cómo van a coger, si van follaos»

A un cámara de televisión le parecía muy difícil que los ciclistas atraparan un botellín por la alta velocidad a la que circulaban

B. V.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:05

Los ciclistas pasan muchas horas sobre la bicicleta. Tienen una gran destreza sobre la misma. Son capaces de quitarse y ponerse la ropa, como chubasqueros, en marcha. Y, por supuesto, coger botellines que les dan los auxiliares de los equipos, apostados a un lado de la carretera. Sin embargo, a falta de 13 kilómetros del final de la etapa 17ª, la velocidad era tan alta que ningún corredor era capaz de coger un bidón.

Un hecho que ha quedado claro con el comentario de un cámara que iba a bordo de una moto de televisión. «Cómo van a coger (bidones), si van follaos», ha exclamado. Un comentario que se ha colado por el audio durante la retransmisión en directo. Los comentaristas en Eurosport, tanto José Antonio Flecha, Alberto Contador y Javier Ares se tronchaban de risa. 

Hace una semana, en cambio, se pudo ver cómo un ciclista se iba al suelo al coger una bolsa de avituallamiento. Se trataba de Clément Braz, que cayó en la etapa 10 de La Vuelta tras ser golpeado accidentalmente por el asistente de su equipo.

