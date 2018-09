Vuelta Valverde: «No hay que hacer dramas, la Vuelta está perfecta para nosotros» Alejandro Valverde, ciclista del equipo Movistar. / Efe El ciclista murciano asegura que «la tendríamos mejor si fuésemos líderes», pero «avisa que »tenemos posibilidades para ganarla« EFE Suances Lunes, 10 septiembre 2018, 13:30

El corredor español Alejandro Valverde (Movistar) pidió este lunes, en la rueda de prensa ofrecida por su equipo en el segundo día de descanso de la Vuelta a España 2018, que no se haga «dramas» de la situación del equipo telefónico, ya que considera que «carrera está perfecta» para sus intereses. «No podemos hacer dramas, nos entendemos perfectamente (con su compañero Nairo Quintana) y tenemos un carrera perfecta para nosotros. La tendríamos mejor si fuésemos líderes, pero tenemos posibilidades para ganar la Vuelta», explicó.

Valverde respondió así a la sensación generalizada de que el Movistar dejó pasar la oportunidad en la etapa con final en Lagos de Covadonga, en la que el murciano terminó por delante de Quintana tras haber trabajado mucho en la subida.

El de Las Lumbreras, como también Nairo ni el director deportivo del Movistar, Eusebio Unzué, se mantuvo en la idea de que cualquiera de los dos puede ganar la carrera ante «igualdad» entre ambos en la carretera y las clasificaciones, y aseguró no tener más ambiciones que la de que gane alguien de su equipo.

«Por querer, queremos ganar la Vuelta en Movistar. Estamos segundo y tercero, y tenemos un rival por delante que es (Simon) Yates. A lo mejor yo puedo ganar la Vuelta, Nairo también, la puede ganar Yates y también la puede ganar Supermán López. Pero también hay que recordar que nos hemos quitado rivales como (Wilco) Kelderman, (Emanuel) Buchmann y (David) De la Cruz, que venían para ganar la Vuelta», reflexionó ante la situación de la general tras el clave tríptico astur-leonés del fin de semana.

Sobre su papel y de Quintana subiendo los Lagos de Covadonga, dijo: «Una vez yo tapaba huecos, otras él tapaba huecos». «Cada uno hacía lo que podía», resumió, explicando que tanto entre ambos como con el resto de favoritos «las fuerzas todas muy parejas y en algunos momentos uno gana unos segundos y en otro los gana otro».

Ya de cara al futuro, Valverde cree que «en la crono de mañana», una contrarreloj llana de 32 kms. entre Santillana del Mar y Torrelavega, «es cuando más diferencias pueden haber» de todas las etapas de la Vuelta. puede ser un día con mas diferencias que en las montaña«.

«Mañana se verá algo más. Tampoco mucho, porque quedan tres etapas de montaña, pero creo que mañana es cuando más diferencias pueden haber», dijo, asumiendo, a la espera de conocerla sobre el terreno, que no le «va mal» a sus características. «No me viene mal, pero a los rivales tampoco y no soy Miguel Indurain para sacar diferencias», añadió.

Al respecto del liderato del equipo, no cree que deba ser el jefe de filas aún porque puede tener un día malo y no se puede descartar a un Quintana que también tiene opciones. «Tampoco puedo tener un día de flaqueza en montaña y no podemos sacrificar a un compañero con posibilidades de ganar la Vuelta porque haya perdido unos segundos», apuntó.

No hay luchas con Quintana

Valverde consideró que lo importante es «sobre todo tener buen ambiente» y que entre él y Quintana «no hay ninguna lucha». «Nos entendemos a la perfección y, aunque en esta Vuelta hay poco tiempo ara compartir juntos, hablamos un poco, vemos donde hemos fallado, como hemos visto a los rivales y de las etapas que vienen», aseguró

El murciano, por otro lado, no le da demasiada importancia a haber corrido el Tour. «El Tour puede pasar factura y puede ser beneficioso. Y hora estamos bien», zanjó.

Además de sobre Yates y López, sus máximos rivales, Valverde alertó de Thibaut Pinot, ganador ayer en Lagos. «A Pinot hay que tenerlo muy de cerca porque es peligroso y habrá que atarlo en corto para que no coja diferencias».