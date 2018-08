Vuelta a España Prades: «Ser cuarto aquí, lo supera todo» Prades entra en meta junto a Peter Sagan. / Gómez sport El ciclista del Euskadi-Murias ha realizado una gran actuación en la séptima etapa de la ronda J. GÓMEZ PEÑA Viernes, 31 agosto 2018, 20:31

A un debutante todo le sabe mejor. Para el Euskadi-Murias, el cuarto puesto de Eduard Prades en la meta de Pozo Alcón, sólo superado por Gallopin, Sagan y Valverde, fue como un triunfo. Una sensación similar. «He conseguido buenas plazas en otras carreras del Wolrd Tour y he ganado pruebas de buen nivel, pero esto lo supera todo», declaró el corredor catalán. La Vuelta pone a los corredores al límite. El calor. La calidad de los rivales. La montaña. «Mis sensaciones no eran las mejores poco antes de la meta, pero creo que todos estábamos igual. Aun así, lo he dado todo», contó. No renunció y rozó el podio.

El equipo vasco no se ha arrugado desde el inicio de la Vuelta. Este viernes, Óscar Rodríguez se subió a la fuga. «Nos ha salido un día perfecto -continuó Prades- frente a los mejores equipos del mundo». A los debutantes suele faltarles descaro, confianza. Ya la van adquiriendo. «Todos vamos a seguir luchando por ganar una etapa. Es posible. ¿Por qué no?», animó Prades, que alcanzó Pozo Alcón por delante de Omar Fraile, Urán, Izagirre y Mas. También Jon Odriozola, el director, estaba eufórico: «Estar disputando un sprint tan selectivo con Sagan y Valverde lo cuento como un triunfo». El Euskadi-Murias gana talla en su bautizo en una carrera de tres semanas.