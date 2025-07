Bruno Vergara Lunes, 28 de julio 2025, 15:59 | Actualizado 16:16h. Comenta Compartir

Tadej Pogacar se aleja de la Vuelta a España. Todo apunta a que el esloveno, que acaba de conquistar su cuarto Tour de Francia, no estará en Torino, de donde parte la ronda española el 23 de agosto. Ya lo dejó entrever hace unos días, cuando dijo que estaba deseando cruzar la meta de París y tomarse un respiro. «Han sido tres semanas larguísimas en las que estás contando los kilómetros para París», afirmó tras terminar la etapa 18. Tal y como ha adelantado el 'Diario AS', salvo sorpresa mayúscula no participará en la última grande del año.

Al también campeón del mundo ya no se le veía tan risueño sobre la bicicleta. Se le notaba fatigado. Este año ha estado a tope desde el comienzo de la temporada. Ha participado en pruebas muy exigentes como Flandes y Lieja-Bastoña-Lieja, Strade Bianche, Milán-San Remo y París-Roubaix. Todo un desgaste al que se suma el Tour y toda la preparación que ello conlleva. Por eso quiere tomarse un descanso y refugiarse en su familia. «Ahora solo quiero descansar. No tengo ningún objetivo claro ahora mismo. Quizás el Campeonato del Mundo, quizás el Campeonato de Lombardía. Estoy disfrutando del momento, y luego pensaremos en las próximas carreras», dijo hace días, antes de finalizar la Grande Boucle.

A pesar de que en París no se jugaba nada, Pogacar tiró de clase y puso la carrera patas arriba. En un pequeño repecho, el mismo que subieron en los Juegos Olímpicos del año pasado, cita que se perdió, el esloveno dinamitó la última etapa. Pocos pudieron aguntar su rueda. La lluvia y el peligroso recorrido, sumado a la valentía del ciclista del UAE, fue aplaudida por los espectadores, que vibraron con un final apoteósico en los Campos Elíseos, donde cruzó primero la meta Van Aert.

UAE ya tiene pensado quién ocupará el lugar de Pogacar en la Vuelta. Los líderes del equipo serán Juan Ayuso y João Almeida. El español se tuvo que retirar del Giro de Italia en la etapa 18 tras las molestias en su rodilla y la picadura de una avispa en el ojo derecho. El portugués hizo lo mismo en el pasado Tour, donde sufrió una fuerte caída, dejando al esloveno sin escudero en la montaña. Ahora ambos quieren luchar por la Vuelta, que comienza el sábado 23 de agosto en Torino.

El que sí estará en la Vuelta es Jonas Vingegaard. Este año no cerrará su calendario tras el Tour (solo hizo Vuelta a Polonia) y apostará por otra grande. «Si me comparo con cómo estaba al final del Tour de Francia 2024, hoy me siento mejor», afirmó Vingegaard tras la penúltima etapa del Tour. «El año pasado, al final de esta carrera, estaba completamente muerto; esta vez estoy mucho mejor. Después del Tour, me tomaré una semana tranquila y luego empezaré a pensar en la Vuelta a España 2025», dijo el danés.