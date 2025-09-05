Un perro se cuela en La Vuelta y da un susto a los escapados El animal estaba atado a una silla de terraza de bar que arrastró con él a la carretera al paso de los fugados Tiberi y Artz

Iván Benito Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:59 | Actualizado 16:51h.

Una mascota ha vuelto a dar un susto durante una prueba ciclista. Cuando La Vuelta atravesaba la localidad de Turón, a 40 kilómetros de la meta del Angliru, un perro saltó a la carretera en el momento en el que pasaban dos de los escapados del día: Antonio Tiberi y Huub Artz.

El animal estaba atado a la pata de una silla de terraza del bar, insuficiente para contener su nerviosismo ante el paso de la caravana y el pelotón ciclista. Después del paso de la cabeza de carrera, los dos ciclistas que rodaban en persecución tras la bajada de La Mozqueta se han encontrado con el perro, que ha entrado en la calzada junto con la silla.

Afortunadamente, el animal se dio la vuelta justo a tiempo y no causó ningún daño. La anécdota se quedó en un susto para los dos ciclistas, cuando en otras ocasiones si han causado caídas serias, como por ejemplo en el Tour de Francia de 2022.