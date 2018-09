Nueve vehículos de la Vuelta amanecen con pintadas en Portugalete y Barakaldo

Nueve coches y furgonetas de la Vuelta -de equipos y también de la organización- han amanecido esta mañana con pintadas contrarias a la competición y en favor de los presos de ETA, según han confirmado fuentes del departamento vasco de Seguridad. Seis de los vehículos se encontraban estacionados de madrugada en el paseo de La Canilla, en Portugalete, cuando han sido objeto de los vándalos, que han escrito lemas tradicionales de la izquierda abertzale como 'Alde hemendik' ('Fuera de aquí') y 'Amnistia osoa' ('Amnistía para todos').

Han sido los miembros de los propios equipos ciclistas quienes han dado la voz de alarma al Ayuntamiento sobre las 6.00 horas. De inmediato, una brigada municipal de limpieza ha procedido a eliminar las pintadas. El alcalde, Mikel Torres, ha manifestado su «condena absoluta a estos actos perpetrados por gente que vive en el pasado y que se empeña en no diferenciar el deporte de la política». «Todavía no han hecho el 'click' del cambio», ha recriminado.

La villa jarrillera no ha sido el único lugar donde se han registrado incidentes de este tipo. En Barakaldo, en la calle Río Castaños, otros tres vehículos de la Vuelta han aparecido esta mañana con lemas similares, según las mismas fuentes. Asimismo, ha sido pintado un vehículo de TVE que cubre la prueba. Tal y como han manifestado desde la organización de la ronda española, no dará tiempo de limpiar algunos de los vehículos, ya que la prioridad ahora mismo es centrarse en la carrera. De momento, han manifestado que no pondrán denuncias, aunque sí prestarán apoyo a los equipos para que las tramiten.

Además de los vehículos, el asfalto y las paredes de algunas localidades vizcaínas también han amanecido con eslóganes anti Vuelta y en favor de los presos. Así ha ocurrido en Trapagaran, donde esta mañana se podían ver pancartas y mensajes escritos en fachadas.