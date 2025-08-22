El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Markel Beloki, durante la presentación de equipos. EF

Markel Beloki | Ciclista del EF y el más joven de La Vuelta 25

«No debo temerle a nada; si estoy aquí es por algo»

El vitoriano de 20 años, el ciclista más joven de toda La Vuelta, afronta sin miedo su debut en una grande. «Si sufres luchando por cosas bonitas, se disfruta»

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:40

«Es un poco más lío». Así define Markel Beloki (Vitoria, 2005) las diferencias de afrontar una gran vuelta a cualquier otra carrera. Solo hasta ... ahí, y su rutina, dormir «como un crío» y desayunar lo de todos los días («un colacao estaría bien») deja entrever su bisoñez como el ciclista más joven de esta Vuelta que arranca este sábado y apunta a marcarle la carrera al vitoriano de 20 años. «Juego con esa ventaja de que soy un poco el novato que va a cometer muchos errores, pero en el futuro espero que me sirva de aprendizaje». Hace meses pensaba que su temporada se había terminado por una mononucleosis. Ahora no le teme a nada.

