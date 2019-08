Vuelta a España Madrazo consigue la PlayStation 4 Ángel Madrazo, tras ganar el pasado miércoles la etapa de la Vuelta en Javalambre. / Efe Sony concede el deseo al ciclista cántabro y le entregará su anhelado capricho a la salida de la etapa de este sábado EL CORREO Sábado, 31 agosto 2019, 11:41

El ciclista cántabro Ángel Madrazo (Burgos BH), ganador en la cima de Javalambre de la Vuelta a España, tendrá finalmente su deseada PlayStation 4. Tras protagonizar el pasado miércoles una divertida e inolvidable rueda de prensa en la que se mostraba esperanzado de que, esta vez, tras su triunfo su mujer le concediera el capricho, Sony lo hará realidad este mismo sábado.

La firma japonesa hará entrega a Madrazo de una PS4 a la salida de la etapa de la Vuelta, según lo ha dado a conocer la organización de la competición ciclista. El momento será una de las anécdotas de la jornada después de las palabras que dedicó a los periodistas y que hicieron brotar más de una carcajada por su naturalidad y espontaneidad.

«Mi mujer es la que me da palos cuando me quiero rendir y me anima. No pensamos igual en muchas cosas. A ella no le gusta el deporte y a mí sí, a ella le gusta leer y a mí no. Además me quiero comprar una Play 4 y mi mujer no me deja», relató.