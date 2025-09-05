El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 5 de septiembre
Visma

La moda de las tiras nasales está de Vuelta

El Visma, Almeida o Ciccone apuestan por un producto que hace años quedó atrás. «No se ha demostrado una mejora estadística, pero puede dar una mínima ventaja»

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:41

El regreso de Victor Campenaerts al Visma el pasado invierno no ocupa grandes espacios informativos. Es un buen ciclista, con victorias en Tour y Giro, ... pero no se esperaba tanto impacto dentro de la estructura. Su anterior etapa concluyó por la puerta de atrás en 2017. En plena crono del Giro, en la que el equipo esperaba que luchara por el triunfo, se abrió el maillot y lució un mensaje escrito en su pecho. Le pedía una cita a una mujer, Carlien. Triatleta como él. Se dejó once minutos en meta con Tom Dumoulin. Sus directores y compañeros lo tomaron de falta de respeto. La UCI multó con poco más de 100 euros su comportamiento. «Daña la imagen del ciclismo».

